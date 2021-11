Xavi explica así su relación con sus entrenadores: del legado de Rijkaard a la confesión de Guardiola

Xavi Hernández es nuevo entrenador del FC Barcelona. El que fuera leyenda del club como jugador ahora busca serlo también como técnico después de un culebrón más propio del verano que del mes de noviembre. Finalmente, el de Tarrasa consiguió desvincularse del Al-Sadd y este lunes será presentado como nuevo técnico del conjunto azulgrana.

El entrenador catalán repasó en una especie de entrevista en The Coaches Voice cómo ha sido su proceso para llegar a ser entrenador, algo que una persona muy importante en su vida como Johan Cruyff le dijo que era lo más parecido a ser jugador. Xavi, que ahora llega al Barça repasó en esa charla cómo le han influido los entrenadores que ha tenido en su carrera.

El legado de Rijkaard

"De Frank destacaría muchas virtudes, pero hay una que para mí está por encima de todas: su calidad humana. Podías sentir que es una persona muy cercana emocionalmente, comparable a lo que era Vicente del Bosque en la selección española... Es lo que los jugadores definimos como un tío de consenso".

"Sin embargo, no quita que Frank también fuera muy directo y exigente a la vez, pero siempre un tío muy cabal. Llevaba bien a los jugadores y, al final, el hecho de ver que tu entrenador es una buena persona, te hace piña, fortalece al grupo".

"Frank supo manejar un grupo de grandes jugadores. Ronaldinho, Deco, Samuel Eto'o o Rafa Márquez se fueron incorporando a un equipo donde ya estaban futbolistas como Víctor Valdés o Carles Puyol. En definitiva, el vestuario de un equipo grande es algo que no es nada fácil de manejar, y él lo supo llevar a la perfección con toda naturalidad".

La llegada de Guardiola

"El club había acertado al fichar a Pep. Yo en aquel entonces dudaba de mi continuidad en el Barcelona, porque meses atrás me habían llegado rumores de que Txiki Begiristain -entonces director deportivo del equipo-, no me quería en el equipo. Buscaba una venta. En la primera conversación que tuve con Pep le pregunté que cómo me veía en el equipo. Si me iba a dar importancia o no. Su respuesta fue muy directa y muy personal: No imagino el equipo sin ti. Asunto zanjado para mí. Desde ahí mi cabeza se centró en el Barça. Nunca he querido cambiar de aires estando en el Barcelona, pero menos todavía después de esas palabras de Pep".

"Fue una sorpresa para nosotros ver como subió del filial a Pedro y a Sergio Busquets, jugadores que no habían tocado Primera División. Pero Pep ya conocía a la gente que podía rendir, y no tuvo dudas en darles acceso al primer equipo. Enseguida entendimos el porqué. Tenía la sensación de que el equipo iba a hacer cosas importantes. El momento más especial es la final de la Champions League que ganamos 2-0 contra el Manchester United en Roma, en 2009".

La despedida con Luis Enrique

"Antes de empezar esa temporada, yo ya tenía decidido irme del Barcelona. Así se lo comuniqué al presidente, Josep Maria Bartomeu, y al entonces director deportivo, Andoni Zubizarreta. También a Luis".

"Al final terminó siendo un año increíble en el que se juntaron todos los astros para que me pudiera despedir increíblemente bien de la afición, levantando todos los títulos posibles como capitán: La Liga, la Copa del Rey y la Champions League en Berlín. Yo ya no era tan importante para el equipo dentro del terreno de juego como podría serlo con Frank o Pep, pero lo seguía siendo fuera y dentro del vestuario. Me sentí muy partícipe de todos los éxitos en ese triplete".

