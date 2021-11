El consejo que Johan Cruyff dio a Xavi para entrenar al Barça: "Manda al presidente a tomar..."

Xavi Hernández ya es el nuevo entrenador del Barça. Lo hace con solo 41 años y dos de experiencia como entrenador en Qatar, donde cogió las riendas del Al-Sadd tras poner fin a su carrera como futbolista en ese mismo equipo. No hace tanto tampoco que se despidió por primera vez del Barça, hace seis años y medio, y allí tuvo tiempo de quedarse con los consejos de mitos como Johan Cruyff.

Hace cinco años desde la muerte del 'tulipán de oro', pero su legado todavía hoy perdura en el fútbol europeo y en clubes como el Barça. Cambió la forma de entender el fútbol e inspiró a otros como Pep Guardiola, quien llevó al club azulgrana a lo más alto con Xavi como timón del equipo. El testigo le cae ahora al de Tarrasa, que deberá cargar desde el principio con la herencia 'cruyffista'.

A tenor del fichaje de Xavi por el Barça, ha reflotado una de sus últimas charlas -al menos grabadas- que tuvo con el propio Cruyff. En ella, hay un momento en el que el holandés le habla al todavía entonces '6' azulgrana colocándole en un futuro indeterminado en el banquillo del primer equipo culé. Johan sabía que eso iba a ocurrir en algún momento y le quiso dar varios consejos.

"La única manera para sobrevivir es, si puedes, mandar al presidente a tomar puñetas, que no se meta y sino decir adiós buenas noches", le avisaba. Como apunte, no se refería en específico a ninguno de los presidentes con los que coincidió Xavi, que no fueron pocos: desde Núñez y Gaspart hasta Rosell y Bartomeu pasando por un Joan Laporta con el que ahora vuelve a coincidir en su regreso a la entidad.

La clave para Cruyff es tener carácter y eso es lo que tendrá que demostrar Xavi en un momento tan complicado para el equipo: "Hay que tener la fuerza para decir 'este para todos vosotros es el mejor jugador, pero a mí me molesta así que se va fuera'. Si tú tienes esa fuerza mental, ese carácter, puedes ser entrenador del primer equipo de un Barcelona, un Ajax, un Manchester... De un grande".

Y añadía: "No tiene nada que ver con la calidad futbolística, ni con la visión. Tiene que ver con el carácter para llegar a lo que tú piensas que tienes que llegar. Si hay un jugador o cualquiera que te molesta porque no hace lo que debe, hay que liquidarlo. Si no puedes, por lo que sea, por carácter o por fueza, vive bien, coge otro equipo y te lo pasas bien".

"Ser el primer entrenador no es agradable. Es bastante desagradable. De vez en cuando, hay que pinchar, hacer putadas, hacer reir, de todo. Y hay que enfadarse. No te equivoques. El primer entrenador tiene que poner a once y hay 20, así que hay que decir a nueve que no juegan", acababa el mítico '14'. Cruyff ya tiene otro heredero en Can Barça.

