Sneijder y Kuyt, interrogados por un caso de narcotráfico: "Apostaba 25.000 euros al día"

Wesley Sneijder y Dirk Kuyt, ambos exinternacionales con la selección de los Países Bajos, habrían apostado en un sitio de juego ilegal que tiene vínculos con el narcotraficante Piet S. Es lo que se apunta en los informes de la policía en la investigación de un importante caso contra tráfico de drogas en el país de los tulipanes.

La casa de apuestas era Edobet, que no existe, y fue fundada por Freddy S., el hijo de 'El Padrino de La Haya', como se apoda al cabecilla de esta red de narcotráfico. Las autoridades han tenido accesos a conversaciones que demuestran que tanto Sneijder como Kuyt apostaban de manera regular en la citada casa de apuests.

Sneijder y Kuyt, ahora analistas de la Champions League, visitaban regularmente el sitio de Edobet. "Dirk Kuyt a veces jugaba 25.000 euros al día", escribe el medio Algemeen Dagblad, que ha tenido acceso al informe policial. En conversaciones telefónicas intervenidas, la policía también escucha que Sneijder no pagaba sus deudas de juego y que él y su familia "deberían ser llevados al hospital a patadas" si no lo hacía.

Las confesiones de Kuyt y Sneijder

Ambos han sido interrogados. Kuyt confesó que a veces participaba activamente en Edobet. "A menudo lo dejaba en el sitio, pero a veces me pagaban. Me solía encontrar con alguien en una gasolinera, por ejemplo. Me gustaba hacer esto en efectivo, para poder jugar de forma anónima", confesó el ex del Liverpool. "A veces me pagaban en efectivo. No jugaba por el dinero, pero me gustaba jugar".

Kuyt podría haber cometido varios delitos según su confesión. Primero por jugar en una casa de apuestas sin licencia y luego por cobrar en efectivo, lo que podría dar indicios de lavado de dinero por parte de la banda a la que se investiga por narcotráfico: "Se puede argumentar que el dinero provenía de un delito", apunta el medio neerlandés.

Sneijder habló con la policía un mes antes que Kuyt y dijo que nunca llegó a jugar en el sitio. El exinternacional fue abordado por personas que dijeron que estaba endeudado, pero niega que tuviera que ver con el caso: "Se disculparon 10 veces y luego se fueron. Nunca más supe de ellos", dijo Sneijder en el interrogatorio policial.

El medio Algemeen Dagblad ha contactado ahora con ambos futbolistas, que hablan de forma breve: "Cuando pude demostrar que esto no era cierto, esta historia terminó", sostiene Sneijder. "El período en el que jugué a través de Edobet ha quedado atrás y prefiero que no me recuerden este momento", responde Kuyt.

