Unai Emery se queda en el Villarreal tras rechazar al Newcastle

Un giro de los acontecimientos estaría a punto de dejar al Newcastle United sin Unai Emery. Si este martes se daba por hecha su llegada al club de las urracas e, incluso, que este sábado dirgiría al equipo en su partido de la Premier League contra el Brighton, ahora el técnico vasco estaría más cerca de quedarse en el Villarreal.

BBC asegura que Emery no entrenará al Newcastle. El preparador español, que dejó abierto su futuro este martes por la noche, no vería clara ni definida la estructura del club inglés y eso habría despertado sus dudas. Unido eso a la fuerte oposición vista en el Submarino Amarillo respecto a su salida, Emery habría decidido rechazar la propuesta.

El Newcastle, el último club en unirse al grupo de los más ricos del mundo tras la compra de un fondo saudí, se aleja de Emery y, por tanto, tendrá que seguir con la búsqueda de un entrenador tras despedir a Steve Bruce solo 13 días después de que los nuevos dueños se hiceran con el control de la entidad.

Danjuma celebra el gol del Villarreal ante Young Boys Reuters

El desenlace de este culebrón llegará pronto. Emery ya dijo ayer que la situación no se va a alargar "porque no tiene visos de alargarse". "He hablado del ruido que se ha producido y el primero que se siente incómodo soy yo, pero hemos logrado centrarnos en el partido. Les he dicho -a la plantilla- que me han transmitido el interés y que no se han dado más pasos", añadió en rueda de prensa.

Más abierto con su futuro se mostró minutos antes en zona mixta: "Yo no abro ni cierro la puerta a nada. Lo único cierto es que he intentado alejarme del ruido. Hay un interés y no tengo más noticia de ese interés y no hay ninguna oferta. Estoy centrado en el Villarreal y en principio no hay pensado nada más allá que eso", dijo Emery a Movistar+ tras ganar al Young Boys.

"Ante esta hipótesis, si es que llega, antes de decir que sí, lo hablaré con la familia Roig y a partir de ahí si se tomase una decisión podría ir en cualquier dirección si se cumplen requisitos", dijo Emery, que insistió en que hasta ahora "todo son hipótesis".

La familia Roig, rotunda

El que sí fue rotundo fue Fernando Roig, presidente del Villarreal, que volvió a insistir en que el club castellonense no tiene "ninguna comunicación" sobre la posible marcha de Emery al Newcastle.

"No sé absolutamente nada. No sé de dónde sale, el Villarreal no tiene ninguna comunicación. Acabamos de hablar y le he dado la enhorabuena en el vestuario por la victoria y hemos hecho cálculos sobre las dos próximas jornadas y le hemos felicitado por el partido", dijo Roig.

Preguntado por su reacción en el caso de que Emery llegue en breve con una oferta para salir dijo: "no lo sé. Nosotros estamos encantados con Unai y él con el Villarreal. Hay un contrato y se da por supuesto de que es así".

Respecto a si prevé un escenario que no sea el de Emery sentado en el banquillo ante el Getafe en la próxima jornada apuntó: "tiene un contrato firmado con el Villarreal y su obligación es sentarse ante el Getafe y buscar ganar, en eso estamos".

