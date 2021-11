Emery, sobre el Newcastle: "Me han transmitido interés y no he dicho que 'no', pero no hay oferta"

Unai Emery está a unas horas de poner rumbo al Newcastle United. Ese es el plan previsto salvo cambio de útlima hora. El entrenador, tras ganar con su Villarreal al Young Boys, confirmó los contactos y dio detalles de cómo se encuentra su situación. A pesar de que no hay una oferta en firme, Emery no descartó en ningún momento marcharse a la Premier League y dejó entrever que su única intención es que todo se produzca con el visto bueno de la directiva.

El técnico ha remarcado que en estos momentos solo piensa en el partido ante el Getafe. Sin embargo, y pese a la insistencia de la prensa en Movistar Plus, no ha cerrado la puerta al Newcastle. Su intención es que el equipo inglés contacte con Fernando Roig para negociar la operación, que se podría cerrar con el pago de los seis millones de euros de cláusula.

A diferencia de lo comentado por Emery, minutos antes Fernando Roig dio una versión muy diferente. El presidente del Villarreal indicó que no tenía información sobre esos rumores y que Emery tenía contrato, por lo que no tiene dudas de que tendría que sentarse ante el Getafe en el partido liguero.

- ¿Usted puede asegurar que @UnaiEmery_ se va a sentar el domingo en el partido ante el Getafe?

"Tratando de diferenciar, pero no del todo, la dinámica del equipo. En Champions, el empate ante el Atalanta, la derrota ante el United en el último minuto... Nos daban una estabilidad que necesitábamos reforzar aquí. En La Liga esto nos ayuda para coger fuerzas. No nos va a dar puntos ni lo que hemos dejado, pero sí hacernos fuertes en nuestro estadio. El domingo jugamos contra el Getafe, en Champions tenemos opciones de estar entre los primeros.

Young Boys

"Les respetamos allí. El respeto iba por delante para conocerles y analizarles profundamente. Es un equipo bien trabajado. Había que desactivarles en diferentes fases. Tiene gente que va bien por banda, gente para jugar rápida la transición. Hemos hecho un partido serio, no brillante, y el 2-0 es un resultado que demuestra la seriedad y solidez que hemos tenido".

Rumores

"Lo único cierto, e intentando alejarme del ruido, es que me han transmitido su interés. No he tenido mayor noticia que ese interés y que no hay ninguna oferta que tendría que ser vía club. Estoy centrado en el Villarreal y muy contento. En principio no hay nada más que eso, estoy concentrado en el Getafe".

Negociación con Roig

"No tengo más que decir que lo único que haría es que lo hablen con Fernando -Roig-. Desde ese interés no puedo decir nada más y si lo hubiera lo consultaría. Podría irme en cualquier dirección en sentido de que se cumplan algunos requisitos. Ni cierro ni abro la puerta al Newcastle, no he dicho que no y cuento con el club para hablarlo por el respeto que les tengo".

Situación del Newcastle

"No puedo analizar como está el Newcastle porque estoy analizando lo nuestro, el Villarreal".

Hablar con el presidente

"Hemos hablado con naturalidad del ruido que ha habido. El primero que se siente incómodo soy yo, he intentado aislarme. Lo mismo que le he dicho a él es lo que a vosotros. Me han transmitido su interés, pero no ha habido más pasos. Lo único que tengo es que pensar en el Villarreal. Ahora mismo, mi idea es estar el domingo ante el Getafe".

