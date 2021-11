El Newcastle pensó en Zidane antes que en Emery

Zinedine Zidane fue la gran opción del Newcastle antes que el español Unai Emery. El exentrenador del Real Madrid, ahora sin equipo ni cargo alguno, no vio con buenos ojos la opción de fichar por el club inglés que ha estrenado nuevos propietarios. Según ha podido saber EL ESPAÑOL y EL BERNABÉU, el técnico está cómodo actualmente y a la espera de que se aclaren situaciones como la del Manchester United y la selección francesa.

La nueva directiva del Newcastle llegó haciendo ruido desde antes incluso de que se anunciara la compra. La compra por parte de un fondo saudí encabezado en la sombra por el príncipe heredero Mohamed Bin Salman colocó a las 'urracas' como la entidad más rica del mundo del fútbol. Los grandes fichajes de cara a enero cobraban posibilidades y la destitución de Steve Bruce se anunció tan solo unos días después. Fue entonces cuando los nuevos propietarios tuvieron claro que también debían adquirir a un entrenador de primer nivel que cumpliera con ese papel de estrella.

Ahora la opción más factible es la de Unai Emery, que conoce bien la Premier League y que no atraviesa por un buen momento en el Villarreal. De hecho, en Inglaterra apuntan a que la intención es que esté este mismo fin de semana con su nuevo equipo. Sin embargo, antes de abordar la operación del español, llegó el interés en un Zinedine Zidane que no regresará a los banquillos de forma inminente.

El galo nunca ha sido un entrenador de muchas palabras más allá de sus comparecencias en ruedas de prensa. Además, su fidelidad al Real Madrid y su adiós al club merengue siempre han acabado con los rumores de a qué club podría entrenar. Cabe recordar que ya en su primera marcha del club, pese a que se le vinculó con diferentes entidades, Zidane se mantuvo alejado de las cábalas hasta acabar volviendo a la capital. Algo que esta vez puede cambiar.

Las dos opciones de Zidane

Zidane es el gran favorito para convertirse en seleccionador nacional de Francia. Sin ir más lejos, en los últimos meses su llegada al conjunto de Les Bleus cobró mayor relevancia e incluso se convirtió en tema de debate entre los directivos de la Federación. Pero la continuidad de Deschamps, fortalecido tras la crisis de la Eurocopa al ganar la UEFA Nations League, es el gran impedimento a la llegada de Zizou. Si Deschamps no se marcha, el ex del Real Madrid no podrá llegar.

Es ahí donde surge la otra vía para el regreso de Zinedine Zidane a los banquillos. El galo gusta para el Manchester United y ahí se podría reencontrar con un jugador como Raphaël Varane. Además, Solskjaer continúa en la cuerda floja y la tensión en el club va a más. Juntar a Zidane con Varane y además con Cristiano Ronaldo sería la guinda perfecta al mercado de fichajes de los de Old Trafford.

Lo que ya está acabado es su posible camino rumbo al Newcastle. El club inglés está cada vez más cerca de atar a un Unai Emery que será, como mínimo, la segunda opción para el nuevo proyecto de estrellas que quieren lanzar en la ciudad.

