Dani Carvajal es una de las personas que mejor comunica en el vestuario del Real Madrid y este martes ha sido el encargado de hablar en la previa del encuentro. El Shakhtar visitará el Santiago Bernabéu en un encuentro donde el lateral aspira al puesto de titular. El de Leganés ha hablado del proceso de su recuperación de sus continuas lesiones, los cambios que ha realizado y también ha dado su opinión sobre lo que está viviendo Sergio Ramos en el PSG.

El rival

"Habrá que ver cómo plantea el partido el Shakhtar. Necesitan puntos así que no querrán ser muy contemplativos. Habrá que presionarles alto y tratar de robar en su campo para crearles peligro".

Continuidad

"La verdad es que sí. Tengo ganas de volver a demostrar lo que soy, de volver a mi mejor nivel. El míster está gestionando mis minutos bien. Ahora hay que complementarlo con buenos entrenos y buenos partidos. Prácticamente ya estoy al 100%".

Dani Carvajal: "¿Que vuelva Ramos al Real Madrid? No me creo que el PSG rescinda su contrato" David Vicente

Los últimos meses

"Ha sido la parte más complicada la cabeza. Es lo que controla todo. Asumir o intentar encontrar la causa del período tan negativo ha sido mi mayor preocupación. Me encuentro limpio de cabeza, a tope y con muchísimas ganas. Con una mentalidad positiva todo saldrá bien".

¿Madrid favorito?

"Sinceramente creo que estamos al nivel de los mejores. El Real Madrid es capaz de ganarle a cualquier equipo del mundo. Si el resto no nos da como favoritos, es su problema. Para nosotros es mejor que no nos vean así, nos quitan ese peso. Ahora estamos bien y en unos meses veremos por qué podemos luchar".

Margen de mejora

"Sin lugar a dudas. Estamos a primeros de noviembre, han llegado jugadores nuevos, entrenador nuevo... el margen de mejora está lejos para que el equipo esté a su mejor nivel. Estamos alcanzándolo poco a poco. Estamos con matices para alcanzar ese mejor nivel".

Conclusiones de sus lesiones

"Al final he intentado hacer un cómputo global de todo. He cerrado puertas sobre cómo gestionar los entrenos, los partidos, la alimentación, el físico y que todas sumen. Que cada ámbito aporte su grano de arena para evitar las lesiones".

La selección

"Volver me encantaría. Ya llevo tiempo sin ir por mis lesiones y ojalá entre este viernes para ayudar al equipo en las dos finales que tiene la Selección para el Mundial".

Me puedo sentir identificado con lo que está pasando Sergio Ramos Dani Carvajal

¿Vuelta de Ramos?

"Sí me puedo sentir identificado con lo que está pasando. Seguro que se está cuidando como el que más para volver. Seguro que va a volver en poco tiempo. Entiendo que su recuperación sea más lenta porque quiere que su vuelta sea buena. No creo que nadie dude del estado de Sergio, no me creo que el PSG vaya a rescindir su contrato. Yo a Sergio le recibo con los brazos abiertos aquí, en mi casa y siempre".

Alaba

"Alaba me parece un jugador y una persona fantástica. Es un líder y se está adaptando muy bien. Los compañeros le estamos haciendo aclimatarse muy bien a Madrid y a la Liga. Creo que nos hace fuertes en defensa".

Qué cosas cambió

"Buscando causas... tengo una dieta mucho más estricta sin gluten y sin trigo. Todo sea por que me venga bien, aunque tenga que comer brócoli todo el día".

Vini sin selección

"Esa pregunta va más bien dedicada al seleccionador brasileño. Vini está demostrando lo buen jugador que es. Siendo egoísta, para el equipo creo que Vini descansando en este parón nos puede dar un plus más".

Jerarquía

"La figura de Sergio se nota en cualquier vestuario. Solo su presencia y los años que lleva en la élite es algo impresionante. No es que te diga que mande un jugador, somos 27 jugadores y todos somos importantes. Es el mensaje que hay entre nosotros. Todos somos imprescindibles, no hay un único líder. Es la fórmula para poder conseguir títulos a final de temporada".

Aunque a Hazard aparente que le dé todo igual, no es así Dani Carvajal

Hazard

"Su situación no es fácil. Aunque aparente que le dé todo igual, no es así. Él intenta cambiar, hacer rutinas diferentes... Él míster ahora mismo le está gestionando bien. Creo que en cuanto coja ritmo de competición y vuelva a tener sensaciones buenas es un jugador top que volverá a estar entre los diez mejores del mundo".

Mendy

"Es un chico fantástico. Desde que llegó Zidane ha crecido muchísimo. Es uno de los jugadores más importantes del equipo. Hemos notado su vuelta, sus ganas, su velocidad, su fuerza... es un jugador muy importante".

Lunin

"Es de los compañeros más profesionales que me he cruzado en mi carrera. Entrena muy duro, le echa muchas horas en Valdebebas. El principal problema para que tenga minutos es que tiene por delante al mejor portero del mundo. Es muy difícil con Courtois al nivel que está".

