Zidane, ¿más cerca de ser seleccionador de Francia?: así queda Deschamps tras la Eurocopa

Didier Deschamps queda tocado tras la Eurocopa. La eliminación de Francia a manos de Suiza en la tanda de penaltis le ha acarreado al seleccionador estar en el centro de la diana de las críticas en su país. Se cuestionan decisiones como su apuesta por Clément Lenglet y ha tardado poco en salir el nombre de Zinedine Zidane a la palestra.

De que Zidane será algún día el seleccionador de Francia no duda nadie. Es su sueño como lo era entrenar al Real Madrid, donde hizo historia en su primera etapa en el banquillo y de donde se ha ido este verano tras completar una segunda etapa no tan exitosa. Zizou está libre y en Francia no se olvidan de una de las mayores leyendas del fútbol de toda su historia.

¿Hasta qué punto es una posibilidad que Deschamps abandone el cargo y le releve Zidane este mismo verano? El KO en la Eurocopa ha sido duro, pero desde la Federación Francesa de Fútbol (FFF) han dado a entender que el puesto del entrenador no corre riesgo. La derrota contra Suiza no le costará a Deschamps su trabajo o, al menos, eso es lo que ha dicho Noël Le Graët este martes.

Didier Deschamps junto a Karim Benzema tras el cambio del delantero Reuters

"No, creo que no. No hay que confundir las cosas, necesitamos hablar", dijo en declaraciones a los medios un decepcionado Le Graët. "Le tengo mucho cariño (a Deschamps) y conozco las vicisitudes del fútbol, como todos vosotros", agregó el presidente que contrató en 2012 al técnico.

El plan de Deschamps

Deschamps tiene contrato hasta finales de 2022, es decir, hasta pasado el Mundial de 2022 que se disputará ese invierno en Catar. El plan sería que, casi con total seguridad, se despida del puesto entonces tras una década ininterrumpida como seleccionador, aunque nadie descarta que negocie una nueva renovación. Le Graët es un firme defensor de Deschamps y no tiene intención de destituirle.

Otra posibilidad es que Deschamps, que no ha dicho nada de su futuro, pudiera tener dudas y deje el puesto tras la eliminación de la Eurocopa y las críticas recibidas. No tiene por qué, pero parece que es la única opción para que haya un cambio en el banquillo de Francia.

Zidane

Zidane espera

Lo que está claro es que el relevo que todos quieren, sea este verano o a finales de 2022, es Zidane. Desde su salida del Real Madrid no se ha hablado de un club al que pueda entrenar la próxima temporada y se mantiene a la espera, quizás pensando en Francia como su siguiente proyecto.

El otro banquillo que le atrae a Zidane es el de la Juventus, pero Massimiliano Allegri ha regresado al cuadro bianconero con un contrato de larga duración. Tendrá que esperar el francés si quiere dirigir algún día a otro de sus exequipos y eso le acerca más a Francia aunque su fichaje se produzca en 2022. Aunque con Zidane es siempre difícil adivinar cuál será su siguiente paso. Así lo ha demostrado siempre.