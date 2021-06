Un ex del PSG explota contra Mbappé: "Deschamps ya no puede manejarlo..."

Kylian Mbappé todavía no ha sumado ningún a su cuenta particular durante la Eurocopa. Francia jugará los octavos contra Suiza y en el país galo le exigen más a su gran estrella. Ha sido particularmente comentada la crítica que ha hecho Jerome Rothen, exfutbolista del PSG y comentarista de RMC Sports. ¿Tiene razón?

"Es el líder en el campo, que no se preocupe (...) Pero que lleve eso más allá del campo, me molesta. Creo que Didier Deschamps ya no puede manejarlo y es problemático. Es incluso asombroso que deje a Kylian Mbappé hacer tantas cosas y dispersarse. Su ego es desmesurado. Ha sido problemático desde el inicio de la Euro", dice criticando la figura de Mbappé, que todavía no ha decidido su futuro.

Rothen explicó que es lo que espera de Mbappé, pese a que su conexión con Benzema y Griezmann funciona: "Esperamos mucho más de Kylian Mbappé. (...) Todo el mundo piensa que es uno de los mejores jugadores de Europa, pero si enseguida le colocas en la categoría top no te puedes conformar con un pase a Benzema y un duelo físicamente ganado que da el empate de Griezmann ante Hungría".

Karim Benzema y Kylian Mbappé celebran el gol del delantero del Real Madrid Reuters

Pero la crítica del ex del PSG no quedaron ahí. También carga contra Mbappé por querer tirar faltas y penaltis: "¿Es consciente de que no tiene la clase de algunos en jugadas a balón parado? (. .) A lo mejor los mete en los entrenamientos... pero yo veo todos los partidos de Mbappé. ¿Alguien recuerda un magnífico tiro libre suyo? ¿A 25 metros? En cambio, me acuerdo de los de Griezmann, Pogba... Ya son dos, un zurdo y un diestro. Entonces, ¿qué está haciendo ahi?", explica.

Renovación de Mbappé

Mientras tanto, sobre el futuro de Mbappé se habla de un factor nuevo. El hermano pequeño de Kylian, Ethan Mbappé, de 15 años de edad, siguió este viernes los pasos del delantero internacional francés al firmar un contrato en su mismo club, el PSG.

Tanto él como Senny Mayulu, nacido igualmente en 2006, ya formaban parte del centro de preformación de los parisinos y estarán vinculados ahora con el equipo de la capital gala tres temporadas, según el comunicado del club.

Con ese acuerdo llevarán la camiseta del PSG hasta 2024 y ambos futbolistas dan un paso más en su futura conversión en jugadores profesionales, al proseguir su formación en ese equipo.

Por su parte, el contrato de Kylian Mbappé expira en junio de 2022, pero el jugador de Bondy, de 22 años de edad, aún no lo ha renovado y ya ha dejado claro que durante la Eurocopa no tiene intención de hablar de su futuro deportivo.

[Más información: El PSG presiona a Mbappé: renueva a su hermano Ethan y Kylian lo celebra]