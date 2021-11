Zidane y una revelación importante para su futuro como entrenador

Zinedine Zidane vuelve a romper su silencio en Francia. En un momento en el que su nombre circula para posiblemente reemplazar a Mauricio Pochettino en el banquillo del PSG, el galo acaba de recordar públicamente su inmenso vínculo con el Olympique de Marsella. Aunque sus intenciones están lejos de volver a los banquillos a corto plazo y su principal objetivo es el de la selección francesa, abre la puerta a ir al equipo de la ciudad en la que nació para ser su técnico.

En una entrevista con La Provence, Zidane declara su amor por el único club francés que ganó una Liga de Campeones hasta el momento. "¿Siempre 'Marseillais'? ¡Oh, sí! Soy de Marsella, eso seguro. Aunque puedan pasar muchas cosas… Me fui muy joven, no vivo aquí… Pero vuelvo de vez en cuando y sé que soy marsellés y que lo seguiré siendo de por vida", sentenció el galo. No cabe duda de que esto le aleja aún más del PSG, el equipo históricamente rival.

El ícono del fútbol francés no tuvo la oportunidad de lucir los colores del Marsella y, de hecho, se muestra algo frustrado por ello. "Cuando era joven, a los 15, 16 o 17 años, estaba en la grada para ver los partidos y como era futbolista, me decía: ojalá un día jugar aquí. Pero no sucedió, por muchas razones. Habría sido algo fuerte", expresó. Pero sí jugó en el Velodrome como rival y, de hecho, explica en esta entrevista una anécdota que guarda con cariño.

"Recuerdo un partido en Marsella, en ese momento era Franz Beckenbauer el entrenador del OM, y ganamos 1-0 en Marsella. Es un recuerdo sagrado. Me hace algo decirme a mí mismo que gané en Marsella, pero para mí fue fabuloso", explica. La opción de tener la misma experiencia que tuvo el mito alemán algún día está abierta. La idea de hacer triunfar al equipo de su ciudad está en su cabeza, aunque no a corto plazo.

