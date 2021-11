De Zerbi: "Ya podemos decir que Vinicius es un ejemplo a seguir para muchísimos futbolistas"

El Shakhtar Donetsk visita el Santiago Bernabéu para volver a enfrentarse al Real Madrid. Los blancos ya ganaron en territorio ucraniano y para este partido recuperan a Benzema, que fue baja ante el Elche. Precisamente, De Zerbi habló en la previa sobre el delantero francés y también de Vinicius. El dúo de moda en el fútbol europeo.

¿Una 'final'?

"Estamos siguiendo con nuestro principios y juego. Todavía no nos conocemos demasiado bien. Lo que hemos hecho y progresado estos meses seguiremos avanzando y demostrando nuestra filosofía de juego. No importa que sea un rival tan difícil, vamos a seguir con nuestra filosofía".

¿Cambios en defensa?

"También hemos visto el partido contra el Barça y muchos otros partidos. Vamos a tener en cuenta a Vinicius, a Benzema y a otros jugadores. Nuestra filosofía va a seguir igual, vamos a seguir avanzando con nuestros jugadores".

Carlo Ancelotti

"Carlo es una referencia para los entrenadores. Transmite tranquilidad a los jugadores. Debemos verlo como un ejemplo, es uno de los entrenadores más fuertes de todo el mundo".

Roberto De Zerbi, en rueda de prensa de la Champions League Reuters

Vinicius, hombre de moda

"Creo que Vinicius es un ejemplo para muchísima gente. Ya lo ha demostrado con su juego. Aunque sea tan joven ya lleva la camiseta del Madrid, que pesa muchísimo para un futbolista. Ha demostrado sus capacidades, ya podemos decir que es un ejemplo a seguir para muchísimos futbolistas".

El Shakhtar en la Champions

"Creo que es una casualidad que no hayamos marcado ni un solo gol, porque contra el Sheriff rematamos 25 veces. Contra el Inter tuvimos muchísimas ocasiones también y hasta el tercer gol contra el Madrid considero que también. Hemos jugado sin Traoré, no es una justificación, sino un hecho. Lo estamos echando de menos, eso es cierto".

¿Juega Dentinho?

"Dentinho salió de Kiev aquí. Probablemente podrá jugar. No sé si lo meteremos en el once inicial. Mañana lo veremos. En lo que se refiere a su contrato, la lesión de Traoré es una complicación. La prórroga de su contrato todavía no se ha decidido, ya lo veremos".

