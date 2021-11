Ancelotti: "Que Bale se vaya con su selección me parece bien"

Carlo Ancelotti y sus jugadores pueden dar un golpe importante este miércoles para lograr la clasificación para los octavos de final de la Champions League. El Real Madrid afronta un duelo esencial en el Santiago Bernabéu para comenzar la segunda vuelta de los partidos de la fase de grupos. Lo hace ante el Shakhtar Donetsk después de golear al equipo ucraniano en Kiev y el técnico italiano ha repasado en rueda de prensa lo que dará de sí el encuentro.

Así está el grupo

"La plantilla está bastante bien. Lo venimos haciendo bien. El equipo conoce muy bien el partido de mañana. Nos hemos enfrentado a ellos hace 15 días. Vamos a plantear una buena estrategia para intentar ganar. Creo que es una jornada importante del grupo y ganarla significaría mucho".

Importancia del partido

"Ganarlo o perderlo cambia mucho la situación. Perder un partido como este significaría que tendríamos que ganar los siguientes. Ganarlo significaría que estaríamos muy cerca de la clasificación que es el objetivo principal de esta primera parte de la temporada. El equipo lo va a dar todo, no falla a nivel mental en este tipo de partidos".

Carlo Ancelotti, en rueda de prensa

Hazard

"Yo creo que no va a desengancharse mentalmente. Está entrenando bien. A muchos jugadores que no juegan deben tener fe. Nadie pensaba que podía llegar el momento de Mariano, llegó y lo ha disfrutado y jugado muy bien, mostrando profesionalidad. Eso es lo que tiene que hacer Hazard y los otros que no están jugando en este momento".

De Zerbi

"Es un entrenador que tiene una idea muy clara de lo que su equipo tiene que hacer. La identidad de su equipo es muy clara. Es muy joven y va a tener mucho éxito en su carrera. Tiene una idea de fútbol muy bonita".

Importancia laterales

"Los laterales son jugadores importantes como los otros. Cada uno tiene su características y tenemos que disfrutar las características que tienes. También lo que tienes enfrente. Si tienes a Vinicius no necesitas un lateral que empuje, pero con alguien como Asensio necesitas un lateral que empuje para tener más amplitud en el campo. Y también tienes que tener en cuenta la disposición del equipo contrario. Yo tengo laterales bastantes completos, que pueden atacar y defender con claridad".

Bale es un jugador que está comprometido Carlo Ancelotti

Bale

"El jugador está comprometido. La situación de Bale es bastante clara. Ha tenido una lesión importante, ha necesitado tiempo para la recuperación. Está cerca de entrenar con nosotros. La semana pasada dije que podía llegar al partido del Rayo. El equipo nacional le necesita y ahora tendrán que evaluar si puede jugar con ellos o no. Podría estar disponible para el equipo nacional. Si está recuperado completamente, nosotros estamos encantados de que juegue porque acumulará minutos y estará en mejor situación".

Rodrygo y las lesiones

"Ha tenido una pequeña molestia y no estará disponible para mañana. Es una cosa muy pequeña y volverá tranquilamente después del parón. El tema de las lesiones es una cuestión recurrente. Yo veo un partido y veo lesiones. Es un problema de calendario, tenemos que gestionar esto. De momento no estamos teniendo muchos problemas, el equipo está bien salvo por el problema de rodilla de Valverde".

Vuelta al Santiago Bernabéu

"Hemos empezado muy bien. Luego hemos tenido un mal momento en el que solo marcamos un gol de penalti. Lo estamos evaluando. Tenemos que seguir creando oportunidades, jugando rápido y con calidad. Yo creo que esto se resolverá pronto".

Asensio

"Le pido disfrutar de sus características, que no son las mismas que las de Rodrygo. Asensio tiene un golpeo con la izquierda fenomenal. También le tenemos que pedir pase. Ante el Shakhtar dio la asistencia a Karim. El otro día dio otra. Es un jugador importante aunque no haya jugado tanto".

Jovic está bien aquí en el Real Madrid Carlo Ancelotti

Jovic

"Yo creo que está bien aquí. Está contento. Le intento dar todo el cariño posible porque es un jugador que me gusta como delantero. Él lo sabe. Ahora mismo tiene al mejor delantero del mundo y tiene que tener fe de que algo va a pasar. El domingo podía tener una oportunidad, pero tuvo un problema en la rodilla. Quiero que se recupere bien, pero él va a tener minutos".

