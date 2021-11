El paso adelante de Kroos antes de tomar su gran decisión de futuro

El Real Madrid vuelve a contar con uno de los jugadores más importantes de su historia reciente a su mejor nivel. Toni Kroos está siendo pieza esencial en la mejora de la versión del equipo merengue en esta presente temporada. Carlo Ancelotti ha recuperado al alemán para la causa, el futbolista se ha mentalizado de que su rol sigue siendo importante y el tridente que ha marcado una época seguirá en esta 2021/2022 una constante.

Kroos ha superado una lesión difícil que ha acabado con las carreras de otros futbolistas y por fin ha encontrado las sensaciones del pasado. El teutón acabó la pasada campaña el 29 de junio cuando se despidió de la Eurocopa tras la eliminación de Alemania. Después se fue de vacaciones y a su vuelta a Madrid se dio cuenta de que sus problemas físicos seguían ahí. A la pubalgia se la conoce como la hernia del deportista y es una lesión que se manifiesta con dolores en el pubis, con afectaciones a diferentes zonas musculares de la ingle.

El trabajo del cuerpo técnico en labores físicas ha sido esencial para que el alemán vuelva a ser el de siempre. "Empecé en marzo o así, con molestias, y sabía que había algo en el pubis. A partir de ahí sabía que si seguía jugando llegaría al punto de no poder más, pero era muy difícil parar porque tenía que jugar los cuartos y las semifinales de Champions, después la Eurocopa… Se me hizo muy difícil parar por esto", explicó en el mes de septiembre.

Al jugador germano está inmerso en sus dos últimos años de contrato y afronta una temporada fundamental para decidir cuanto más se prolongará su carrera. Antonio Pintus y el resto del cuerpo técnico ha sido trascendental para hacer esta transición favorable. Ahora, goza de una buena salud que ha venido demostrando en las últimas seis citas que ha disputado. A pesar de que regresó con dos derrotas, fruto de que él tampoco estaba en plena forma, ya es el cerebro que necesita Ancelotti.

Estado físico

Esa lesión con la que comenzó la temporada era un lastre que podía condicionar su decisión. Marco Asensio y él son los siguientes jugadores que quedan por renovar y el alemán parte con ventaja en esta cuestión. La dirección merengue tiene presente esta situación, pero la está gestionando con la mayor de las calmas. La vinculación que tienen entidad y futbolista es total, la confianza es máxima y, si el jugador quiere, tendrá su posibilidad de seguir de blanco.

Recuperar su mejor nivel le ha demostrado a sí mismo que puede seguir jugando en un equipo con las aspiraciones del Real Madrid. No le hace falta marcar goles ni dar asistencias directas. Es un futbolista que mejora al equipo desde el primer pase más que desde el último. Su influencia en los resultados es total, ya que cuando él está bien, el resto juega mejor. No hay dudas con él, pero Kroos no está seguro de cuándo quiere dar un paso al lado.

La decisión de no seguir con la selección tras este último verano fue mediada con el objetivo de seguir jugando más. Pero serán estos problemas físicos que ha venido sufriendo los que marquen su trayectoria. Todos estaban muy pendientes de que la recuperación de esa pubalgia fuera satisfactoria. Por lo visto en estas jornadas lo ha sido y ha llevado la tranquilidad a la entidad. El objetivo ahora es seguir en la senda mostrada.

Ambición

El jugador de 31 años, que en los primeros días de 2022 cumplirá 32, ha sido importante en los principales buenos resultados que ha conseguido la entidad desde el último parón. El club le ha dejado tiempo para que tome la decisión, ya que la entidad quiere seguir contando con él. En cualquier caso, la transición de la 'CMK' ya ha comenzado con la llegada de Camavinga y el paso adelante en galones de Fede Valverde.

