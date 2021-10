Sergio Ramos vuelve a acordarse del Real Madrid: mensaje a Modric tras su primera capitanía

Sergio Ramos continúa con su recuperación para volver cuanto antes a los terrenos de juego y debutar con el PSG. Hasta entonces, no pierde atención de lo que sucede en el que hasta hace unos meses era su equipo. El camero, tras el triunfo merengue ante el Elche con Modric estrenando brazalete de capitán, ha querido tener un detalle con el veterano.

Luka Modric disfrutó de su primera capitanía en el Real Madrid en el duelo ante el Elche. Un logro que consolida al centrocampista como una de las piezas fundamentales del equipo y uno de los nombres con mayor peso en las últimas temporadas. Por ello, un excompañero y amigo como Sergio Ramos quiso felicitarle en redes sociales.

El camero, ahora en el PSG pero histórico capitán del equipo merengue, respondió a una imagen publicada por Modric donde se alegraba de haber llevado el brazalete. "Orgulloso de ser capitán por primera vez. Buena victoria del equipo", escribió el jugador croata junto a una instantánea del partido de Liga. La respuesta de Ramos no se hizo esperar: "Eso sí que es un capitán. Grande mi 'Brate'".

El mensaje de Sergio Ramos refleja la buena relación que mantienen ambos. Los dos han coincidido en una de las etapas más exitosas de la historia del club con el dominio en la Champions League y formaron parte de ese grupo de veteranos que unió al vestuario merengue. Pero, además, es una de sus primeras referencias al Real Madrid desde que se marchara al PSG el pasado verano.

Su marcha del club, cabe recordar, estuvo envuelta en polémica por las dudas sobre por qué no había renovado. El Real Madrid le propuso renovar en diciembre, Ramos no respondió hasta unas semanas antes de acabar contrato y la entidad merengue confirmó que ya no existía esa oferta. Pese a todo, Ramos se despidió con un sentido homenaje rodeado de compañeros y amigos.

El vestuario arropa a Modric

Más allá del destacado mensaje de Sergio Ramos a Luka Modric, varios jugadores del Real Madrid acudieron a la misma publicación de Instagram para felicitar al croata por esa capitanía. Jugadores como Vinicius o Marco Asensio aplaudieron el hecho de que portara el brazalete durante el partido. Igualmente, un veterano y que es el primer capitán del equipo como Marcelo, también quiso festejar el logro de Modric.

"Legenda", le escribió Marcelo al Luka Modric capitán del Real Madrid. El croata, como se pudo comprobar, apunta a ser uno de los capitanes esta temporada en aquellos partidos en los que no estén Marcelo o Benzema, principales responsables de liderar el equipo. Renovado hace unos meses y cumpliendo físicamente pese a su edad, Luka Modric sigue ganándose el respeto de aficionados y compañeros en el Real Madrid.

