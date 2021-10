Guti se postula para entrenar al Real Madrid: volver a Turquía, su otro gran sueño

José María Gutiérrez 'Guti' quiere volver cuanto antes a entrenar a algún equipo. El exjugador, además, tiene claras sus preferencias. El Real Madrid que le vio triunfar de corto es su gran sueño. Sin embargo, a la espera de que surja esa oportunidad, su otro escenario favorito sería regresar a la Turquía que también le disfrutó tanto de jugador como de técnico ayudante.

El propio Guti ha explicado sus planes de futuro durante un acto en Turquía. "Mi sueño es dirigir el Real Madrid, pero si de Turquía viene una oferta u oportunidad, ¿por qué no? Quiero dirigir un equipo", ha confirmado en declaraciones recogidas por el medio local Sporx.

En este segundo caso, Guti tiene claro que no podrá "entrena al Fenerbahçe y al Galatasaray" por su respeto por el Besiktas. "Si hay una oferta, definitivamente diré 'no'. Como dije antes en la conferencia de prensa, no puedo aceptarlo", aseguró entre risas. Y es que su vuelta a Turquía le ha hecho recordar grandes momentos: "Cuando ves el estadio hay ganas de volver, pero por ahora no existe esa oportunidad".

Uno de los problemas de Guti en su camino a Turquía, y concretamente al Besiktas, es su pequeño encontronazo con el presidente del club. El mismo Guti explicó en este mismo acto que, aunque no tenía ningún problema con el dirigente, este no cumplió su palabra cuando Guti ejerció de entrenador ayudante. Un pasado que está dispuesto a olvidar si eso supone entrenar al que fuera su último club como jugador profesional.

La 'polémica' del Barça Las ganas de volver a los banquillos de Guti le llevaron a protagonizar unas polémicas declaraciones en las que parecía dejar abierta la puerta a entrenar al Barcelona. Un supuesto casi imposible pero que el exjugador, sin demasiadas risas que quitaran seriedad a sus palabras, dejó entrever que no tendría problema alguno. "Bueno, al final uno quiere entrenar sabes. Uno quiere demostrar y enseñar a la gente que, aparte de haber sido buen jugador, tiene madera para poder entrenar y hacer las cosas bien", espetó durante un evento ante el asombro de la prensa. Sus palabras no tardaron en hacerse virales por la sorpresa que supusieron. Sin embargo, él mismo aclaró todo en redes sociales: "Un poco de humor no está mal". Un poco de humor no está mal 😂😂😂😂. — JOSE MARIA GUTIERREZ (@GUTY14HAZ) October 1, 2021 Así las cosas, Guti sigue esperando un proyecto para continuar con su carrera en los banquillos. El exjugador ya cumplió cuando estuvo en el filial merengue, armando una plantilla de garantías con el equipo juvenil. Su salto a Turquía llegó tras dejar la entidad merengue y con el objetivo de ser primer entrenador tras una pequeña etapa de ayudante. Esa opción no terminó de producirse y Guti volvió a España para tomar las riendas del Almería, última etapa en los banquillos.

