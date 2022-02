Ante Tomic: "Esto es un negocio, si un club no te quiere no es el fin del mundo ni hay venganza"

Ante Tomic (Croacia, 1987) es ya un rostro representativo de la Liga Endesa. El pívot llegó al Real Madrid en 2009 con solo 23 años. Una joven perla se incorporaba a un proyecto muy diferente al actual. Alto, con potencial anotador y mucho que demostrar. De blanco se hizo fuerte, pero acabó contrato sin renovación alguna y se marchó al eterno rival. Tras ocho temporadas en el Barça, se mantuvo en España y se mudó al Joventut. Ahora, con la Penya, quiere seguir dando guerra.

El jugador de 34 años atiende a EL ESPAÑOL a unos días de que comience la esperada Copa del Rey. El cuadro de Badalona llega sin atravesar su mejor momento, pero consciente de que hace apenas un mes vivía una de las rachas más merecidas de sus últimos tiempos. Tomic reconoce que deben mejorar, pero no cierra ninguna puerta a que el Joventut dé la sorpresa en Granada.

El pívot cuenta con veteranía suficiente en este tipo de citas. Y su paso por clubes como Madrid y Barça que siempre aspiran a todo son parte fundamental de su currículum. Tomic, en conversación con este periódico, resta importancia al tener que haber cambiado de club de forma tan radical porque si no quieren renovarte, "no es el fin del mundo".

Pregunta: ¿Cómo se afronta esta Copa del Rey en el Joventut?

Respuesta: Bien. Estamos en un momento regular. Como jugamos dos competiciones, tenemos diferentes sensaciones. En la liga hemos perdido varios partidos seguidos. Por otra parte, en Eurocup la cosa va muy bien. Todo regular. Pero, como siempre, vamos a la Copa con ilusión y ganas de jugar y competir. Como todos los equipos. Es una competición especial. Cada año hay algo diferente. Este año te diría que está todo muy igualado. Hay equipos como Breogán o Manresa que han conseguido estar en Copa. Ese es el espíritu.

Hace unas semanas las sensaciones eran mucho mejores. ¿Os agarráis a eso para llegar mejor que el año pasado?

No, no quiero pensar de esa manera. Hay que prepararse bien, concentrarse bien y jugar nuestro mejor partido posible. Después veremos qué pasa. Tenemos que estar en lo que viene, no en lo que ha pasado en el último mes.

Hablabas de mezclar las dos competiciones. ¿Pasa factura física y mentalmente?

Como a todos los equipos. Hay muchos viajes, muchos partidos, muchos partidos atrasados... Pero al resto de equipos igual. Hay que prepararse, entender que ha pasado así y jugar e intentar descansar bien para preparar bien los partidos.

Ante Tomic en el media day del Joventut Cedida por Joventut a EL ESPAÑOL

Para Ante Tomic, que es un jugador curtido ¿la veteranía le da tranquilidad o aumenta la presión?

Ni una ni otra -risas-. Creo que esta es mi duodécima Copa. Y creo que no tenemos ningún tipo de presión, pero tampoco estoy tanquilo porque quiero competir como todos mis compañeros y queremos ganar. Por lo menos el primer partido. Luego ya veremos.

Al final esa experiencia que tienes tú, de Madrid y Barça, puede hacerte dar un extra y tirar del equipo.

Siempre intento dar un extra. Sea un partido de Liga, Eurocup o Copa. Da un poco igual. Cada partido es importante, tienes que salir y dar todo. Simplemente eso.

Ahora en el deporte se habla mucho de la salud mental. ¿Tú has trabajado el tema de la presión o te has preparado psicológicamente?

Si te refieres a hablar con algún especialista, no. Pero cada uno tiene su manera de afrontar esta situación. La mía es la típica, junto con mi familia sacar lo mejor posible. No solo del baloncesto, de todo. Hemos visto cómo ha cambiado todo en estos dos años ya -por la pandemia-. Tenemos que vivir con eso.

Durante esos dos años no ha habido público o ha sido reducido. Siempre se ha dicho que afectaba porque había menos ambiente. ¿Hay algún punto donde os sintiérais más relajados por la presión que no había?

No lo sé. Igual no te relajas nunca. Te pones a jugar y quieres ganar. Quizás es mucho más fácil en algunos sitios sin público. Imagínate jugar contra Partizan sin público, pero es mucho más bonito cuando un pabellón está lleno aunque la gente esté contra ti.

Tú sabes muy bien lo que es que la gente esté contra ti. ¿Cómo se lleva?

Normal, cada jugar cuando juega se olvida de todo. De su alrededor, de lo que pasa fuera del campo. Estás concentrado en tu trabajo.

Imagino que aunque el público ve otra parte del baloncesto, vosotros guardáis amigos en los equipos donde habéis estado.

En este deporte, lo bueno de todos los deportes, es tener amigos de todo el mundo prácticamente. Y no hay más. Ir a jugar a un sitio y, si me insultan, no cambian mi opinión de los amigos que estén ahí.

Decías de la importancia de la familia. Ahora tienes 34 años y sigues en España. ¿En qué momento empiezas a pensar más en la familia que en ti mismo?

Cuando nació mi hija cambió.

Al final de este año acabo contrato y vamos a ver qué pasa

Ahí cambian tus preferencias a la hora de guiarte.

Sí y no. Mi familia entiende que en este deporte igual tienes que mudarte e ir a otro sitio. Por suerte, ellas están en un sitio que tranquilamente puedo decir que es perfecto. Barcelona es una ciudad ideal.

Pese a eso, ¿te ves muchos más años en España?

No lo sé. Al final de este año acabo contrato y vamos a ver qué pasa. Ahora no te puedo decir nada -risas-.

Has pasado por tres históricos como Madrid, Barça y Joventut. ¿Cómo se gestionan esas decisiones?

En mi caso ha sido bastante natural. Después de acabar contrato con el Madrid, el primero que me contactó fue el Barcelona. Lo arreglamos bastante rápido. Y después elegimos lo que era mejor para mí y mi familia, que era estar aquí y seguir jugando en una liga importante, buenísima. Otro reto para mí era jugar Eurocup, intentar ganar un título importante con Joventut.

Cuando cambias de equipo porque no te renuevan, ¿tienes más ganas de reivindicarte?

Esto es un business -negocio-. Si alguien no quiere renovarte no es el fin del mundo. Tienes que seguir. No hay ningún tipo de venganza de nada, tienes que seguir con tu vida y con tu trabajo.

Puede ser que al final sea cosa de los periodistas y vosotros lo vivís con naturalidad.

De eso se trata, de cómo los medios lo interpretan y la gente que está mirando el baloncesto lo entiende de manera diferente. Nadie pregunta al jugador sobre cómo se siente o cómo está jugando contra su equipo, simplemente se crea una opinión de los periodistas.

¿Los jugadores estáis atentos de los medios o preferís estar alejados?

Yo prefiero estar alejado.

¿Solo en temas deportivos o también otros como políticos?

Sigo algunas cosas, política también, pero no estoy aquí para comentar situación en el país. Mi trabajo es jugar al baloncesto y estoy 100% en eso.

Si alguien no quiere renovarte no es el fin del mundo. Tienes que seguir

Tú te abriste cuenta de Twitter hace no mucho como quien dice. ¿Los jugadores preferís no pronunciaros en ciertos aspectos o tú eres de los que apuesta que se puede opinar de lo que quiera?

Las redes sirven para esto, para decir lo que quieras. Cada uno, jugadores de baloncesto u otros deportes, pueden decir lo que quieran. Otra cosa es estar de acuerdo o no, pero cada uno tiene su opinión y por suerte podemos decir lo que pensamos.

¿En algún momento de tu carrera, clubes o representantes te han dado algún 'toque'?

Hasta ahora no me han dicho nada. No sé cómo voy a reaccionar si me lo dicen -risas-. Nadie me ha prohibido poner algo en redes sociales.

Es una suerte.

Sí.

Queda muy típico, pero qué es lo que quiere Ante Tomic en esta Copa del Rey,

Como todos los equipos queremos ganar. Es lo primero. Y luego estar con la ilusión de quedarnos lo máximo y jugar tres partidos.

¿Han surgido ya los retos de si se gana o si se logra algo en la Copa?

-Risas-. No, todavía no.

[Más información - La catarsis del Real Madrid de baloncesto: problemas físicos, dudas con el base y la 'Tavares-dependencia']

Sigue los temas que te interesan