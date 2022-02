Las claves del caso Larkin: el gran fichaje que puede hacer el Real Madrid

El nombre de Shane Larkin apunta a ser el gran protagonista del próximo verano. El base de Anadolu Efes acaba contrato en 2022 y los rumores sobre una posible marcha ya han comenzado. El primer gran club con el que ha sido relacionado ha sido el Real Madrid. La noticia, además, ha caído en una semana clave para el equipo merengue por la disputa de la Copa del Rey de Granada.

Shane Larkin y la entidad merengue, según adelantó Mundo Deportivo, ya tienen un acuerdo para unir sus caminos una vez concluya la actual temporada. El jugador desmintió horas después la noticia a la vista de la repercusión que había tenido. Pablo Laso, en una entrevista para El Ideal de Granada, también evitó dar por hecho ese acuerdo por respeto al resto de sus jugadores.

"No sé de dónde salió esa noticia ni por qué se publicó, pero es completamente falsa. No he llegado a un acuerdo ni he tenido ningún contacto con ningún equipo para la próxima temporada. Estoy centrado en terminar este año de manera fuerte con el Efes", escribió en sus redes sociales el playmaker. "Esas noticias pueden perturbar y dañar a un grupo de jugadores", indicó Pablo Laso.

Esta serie de declaraciones han calmado los ánimos tanto en la capital como en Turquía. Sin embargo, no son el punto final a esta historia que no ha hecho más que comenzar. Ni el Real Madrid va a hablar de un jugador con contrato, como ya sucedió con Thomas Heurtel la temporada pasada, ni Shane Larkin está en condiciones de anunciar su fichaje con varios meses de campaña por delante.

La situación del base es la más determinante. Larkin cobra actualmente cerca de 4 millones de euros tras su última renovación en 2020. Es uno de los salarios más altos de todo el continente europeo y casi inalcanzable. Unos 7,7 millones que logró adquirir tras ampliar su vinculación hasta este 2022.

Por si fuera poco, la unión de Larkin con Turquía va más allá. En el equipo es el líder indiscutible. Y reflejo de ello es que en ese mismo 2020 logró la nacionalidad turca. Un gesto que gustó entre los aficionados y que ha aumentado su relevancia en el seno de Anadolu Efes. Dada esta serie de movimientos, sería imposible para él 'traicionar' al club y aguantar varios meses jugando para una afición excesivamente caliente como la turca.

Una vez concluya la temporada tendrá vía libre para dar detalles sobre su futuro. Y, en caso de que quiera ir al Real Madrid, se deberá tener en cuenta a un tercero como Baskonia. La entidad vasca es la que tiene sus derechos en Liga Endesa y el club merengue debería llegar a un acuerdo económico con los de Querejeta para poder hacerse con el base. El club alavés no tiene recursos financieros para quedarse con el base, pero sí capacidad para exprimir al máximo la negociación. De hecho, si por algo destaca Baskonia es por sus negociaciones a la hora de dejar marchar a sus estrellas.

El cuadro merengue cuenta esta temporada con tres bases de primer nivel. Thomas Heurtel firmó por una temporada más otra opcional. Y visto su rendimiento, cualquier cosa que no fuera jugar un segundo año sería sorprendente. El otro nombre en el puesto de uno es Williams-Goss, que también firmó hasta 2023 con el Real Madrid. Por último, está un Carlos Alocén cuya lesión le dejará apartado hasta dentro de unos siete meses y que ha visto cómo la noticia de Larkin estallaba tras su baja.

Pablo Laso también cuenta con un Sergio Llull que se mueve tanto en el puesto de base como en el de escolta. Incluso esta temporada se ha visto en más de una ocasión a Hanga liderando los ataques merengues. Por el contrario, hay nombres como Fabien Causeur o Jeff Taylor que acaban contrato en 2022, aunque su posición natural está más dirigida al escolta-alero. Con estas condiciones, el fichaje de Larkin a final de campaña no sería nada descabellado y sí un golpe en la mesa.

