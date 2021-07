Thomas Heurtel, nuevo jugador del Real Madrid para la próxima temporada

Fin al culebrón. Thomas Heurtel es nuevo jugador del Real Madrid para la próxima temporada. "Nuestro club se hace con uno de los mejores bases de Europa", anuncia el club blanco en su página web. Se cumple así el deseo del base, al que el Barça dejó tirado en Turquía tras enterarse de que negociaba con el eterno rival.

Heurtel procede del Asvel Villeurbanne, campeón de la Liga y la Copa de Francia esta campaña, donde ha promediado 14,7 puntos, 6,3 asistencias y 17 de valoración. Jugó allí los últimos meses después de que el Barça impidiera su salida al Madrid en mitad de temporada. "Es un base de gran talento, anotador y capaz de decidir partidos", le define ya el Real Madrid en su nota oficial.

"El Real Madrid C.F. ha alcanzado un acuerdo con Thomas Heurtel, base procedente del LDLC ASVEL. El jugador queda vinculado al club durante la próxima temporada 2021/2022", dice el comunicado blanco. El jugador, por su parte, también ha puesto un mensaje en sus redes sociales: "Muy feliz de volver a la Liga Endesa y de formar parte de un club enorme como el Real Madrid", escribió en Twitter.

Muy feliz de volver a la Liga Endesa y de formar parte de un club Enorme ️ como el @RMBaloncesto https://t.co/9mbJumFZ5E — Thomas Heurtel (@MT28APRIL) July 6, 2021

Heurtel ya ha pasado por la Ciudad Real Madrid y hasta ha posado con la que desde este martes es su nueva camiseta. Lucirá el dorsal 4. El base francés pasó reconocimiento médico y hasta concedió su primera entrevista a los medios oficiales del club.

Primeras palabras

"Llegar aquí es como un sueño. Estar en un club tan grande como el Real Madrid, que ha ganado tantos títulos, era uno de mis objetivos y estoy muy feliz. He escuchado muchas cosas positivas del club a través de mis compañeros franceses y tengo muchas ganas de empezar. Voy a intentar dar lo mejor de mí", dijo.

Thomas Heurtel, presentado con el Real Madrid

Se definió como jugador: "Soy un jugador que lo da todo en la pista, que quiere ganar ante todo y que no tiene miedo a tomar responsabilidades. Vengo aquí para intentar ganar. Ya he jugado muchas veces contra el Real Madrid y han sido batallas muy grandes. El público siempre apoya al equipo y espero que me apoyen a mí también".

Heurtel se pondrá a las órdenes de Laso, renovado hasta 2023, y ya ha tenido palabras hacia él: "La filosofía del equipo y el juego de Pablo Laso me corresponden bastante. Es un juego bastante agresivo y rápido en ataque, y esto me favorece. Uno de mis objetivos era trabajar con él. Tengo muchas ganas de empezar con el equipo y estar a sus órdenes".

Por último, mandó un mensaje a la afición: "Estoy aquí con muchas ganas. Vamos a empezar a trabajar pronto y espero ganar muchos títulos. El objetivo general es ganar lo máximo, tanto Liga Endesa como Euroliga. El objetivo es ganar todo lo que podemos ganar".

