El mensaje de Xavi a la afición del Barça: "Ya está, hemos pitado a Dembélé y es uno más"

El FC Barcelona logró empatar ante el Nápoles en su regreso a la Europa League. El equipo de Xavi Hernández no transformó en goles su dominio y se jugará un puesto en octavos de final en el Diego Maradona. La imagen, pese a todo, gustó al técnico catalán. El exjugador defendió a su equipo y replicó a las críticas recibidas por Dembélé y Ferran Torres.

Xavi destacó que Ferran, aunque terminó con ciertas lágrimas por sus múltiples errores en ataque, cuenta con todo el apoyo del cuerpo técnico. Sobre Dembélé, jugador que el Barça apartó como forma de presión para que renovara, pidió que acabaran los pitos del público para seguir haciendo piña.

Presión de Ferran

"Ya tiene que cambiar el chip. Ha metido un gol de penalti que ha supuesto el empate. No le va a afectar. El domingo a intentarlo. Nos vamos a encargar el staff técnico y yo. Estaba cabreado consigo mismo pero estamos con él".

Pitos a Dembélé

"El público no me ha hecho caso. Es soberano y decide. Al final se ha transformado en aplausos cuando nos ha generado cosas. Ousmane tiene mucha personalidad. Ya está, le hemos pitado y es un jugador más. Los pitos se han transformado en aplausos".

Los cambios

"Nos han aportado. Con la exigencia física que tenemos, siempre les digo que hay que apretar 90 minutos. El contrario también te exige, pero no ha sido así. La segunda parte la hemos pasado en su campo, dominando el juego. Es el Barça que a mí me gusta ver. La pena es que no hemos transformado ese dominio en goles. Es lo único que ha faltado. En lo demás ha sido excelente".

Intentos ofensivos

"El día del Atlético fue incompleto porque tuvimos una expulsión y no pudimos atacar tanto. Hoy hemos tenido muchas y muy claras. Son errores nuestros porque es decidir en las áreas. Hemos recibido un gol. Hemos tenido seis o siete ocasiones muy claras. Son errores que hay que mejorar. Es una pena no llevarse una victoria hoy".

Mingueza

"Ha estado muy bien. Juega porque entrena muy bien. Estoy muy contento con él. La pena es que no veis el entrenamiento. Puede jugar ahí y muy bien".

Sensaciones

"Hoy estoy triste porque no se debía haber perdonado tanto. Como mínimo había que ganar. El resultado ha sido corto. Me da pena. Es una pena no poder rematar el partido. Muy contento con el juego desarrollado, pero no con el marcador".

Busquets suplente

"En el caso de Busi ha sido porque lleva muchos partidos acumulados. El jueves será otra final. Tenemos la plantilla que tenemos y hay que ir rotando. No como en meses anteriores. Era solo descanso".

Afición

"El ambiente es extraordinario. Indica que la gente está ilusionada y quiere ver cosas positivas. Está muy bien que la gente esté motivada. Se me pone la piel de gallina cuando veo a la afición tan motivada. Lo agradecemos".

La mano

"Para mí se deberían pitar todas -las que den en la mano-. En el baloncesto se pitan todos los pies. Creo que los árbitros se hacen un lío".

Tiempo perdido y fuera de juego

"Sería más justo y se acabaría la trampa. Tampoco entiendo el fuera de juego -por el gol del Nápoles-. En la segunda parte solo se jugaron 30-32 minutos. Y el árbitro solo añadió seis. Se acabaría la trampa".

