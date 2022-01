Ousmane Dembélé estalla contra el Barça: "No voy a ceder a ningún chantaje"

Ousmane Dembélé ha roto su silencio horas después de ser apartado del Fútbol Club Barcelona. El jugador francés ha asegurado que no va a ceder "a ningún tipo de chantaje" a partir de este momento y que va a "contestar con sinceridad" siempre que se planteen dudas sobre su situación. Unas declaraciones que llegan como respuesta a las de Mateu Alemany, director deportivo culé, que le ha pedido que se busque una salida por negarse a renovar con el cuadro catalán.

Dembélé se ha quedado fuera del duelo de Copa del Rey y desde el Barça se ha dejado claro que saldrá traspasado este mismo mercado de invierno si no acepta las ofertas de renovación presentadas. Estas, cabe destacar, no cumplen los requisitos económicos que reclaman los agentes del francés. Dembélé, en el comunicado, defiende a su agente porque ese "es su terreno" y no especifica qué tipo de propuestas se le han realizado este tiempo.

El francés, que en ningún momento de la nota oficial indica si quiere quedarse en el Barça, ni tampoco cita a Laporta o Xavi Hernández, asegura que "a partir de hoy" va "a contestar con sinceridad, sin ceder a ningún tipo de chantaje". "El míster me ha solicitado y siempre he cumplido, sin rechistar", ha recalcado en defensa de su profesionalidad.

El galo no acostumbra a pronunciarse sobre su futuro y se ha reafirmado en que no se moverá de su posición. "No soy un hombre que hace trampas y menos todavía un hombre que tiene la costumbre de ceder al chantaje. Seguramente el amor sea una variante del chantaje", ha concluido antes de pedir a todos los aficionados y al club que se centren en "ganar".

El Barça queda de esta manera contra las cuerdas. Si el jugador no renueva y se va a la grada de manera indefinida, la entidad deberá seguir pagando su contrato y le perderá gratis a final de temporada. Además, el sindicato AFE ya ha advetido que podría darse una situación ilegal si el club le amenaza para que renueve. En caso optar por el traspaso, el tiempo juega en contra de los culés y la operación es difícil que se cierre por una cifra acorde al potencial del jugador.

Comunicado completo

"Buenos días a todos,

Hace cuatro años que no paro de leer cosas sobre mí sin unca ponerme a justificarme. Hace cuator años que se van acumulando los chismorreos sobre mí. Hace cuatro años que sigo en mi línea de no contestar nunca, de no justificarme nunca. ¿Ha sido un error? Seguramente.

A partir de hoy se acabó. A partir de hoy voy a contestar con sinceridad, sin ceder a ningún tipo de chantaje. Tengo 24 años y como cada hombre, tengo defectos, imperfecciones. He vivido momentos complicados, lesiones, me ha afectado la Covid- Sin la más mínima de sesión de entrenameinto, el míster me ha solicitado y siempre he cumplido. Sin rechistar.

Cumplir tan buenamente como lo he hecho siempore porque es mi pasión. Soy plenamente consciente de mi suerte de decicarme alt rabajo más bonito del mundo. Además, mi mensaje es transparente.

Prohíbo a cualquiera dar a pensar que no estoy implicado en el proyecto deportivo. Prohíbo a cualquiera atribuirme intenciones que yo nunca he tenido. Prohíbo a cuaquiera hablar por mí o por mi representante, en quien confío totalmente. Todavía bajo contrato, estoy plenamente implicado y a la disposición de mi club, de mi entrenador. Siempre lo he dado todo por mis compañeros y por los socios. Eso no va a cambiar ahora.

No soy un hombre que hace trampas y menos todavía un hombre que tiene la costumbre de ceder al chantaje. Seguramente el amor sea una variante del chantaje. Como lo sabéis, hay negociaciones. Dejo a mi representante encargarse, es su terreno. Mi terreno es la pelota, simplemente jugar al fútbol, compartir momentos de alegría con mis compañeros y con todos los socios. Por encima de todo, centrémonos en lo esencial: ganar".

