El Gobierno vasco ve "muy difícil" encontrar a los responsables del ataque al autobús del Atlético

La llegada del Atlético de Madrid a las inmediaciones de Anoeta se saldó con el lanzamiento de piedras al autobús rojiblanco, la destrucción de moviliario urbano y hasta con un herido leve. Sin embargo, el Gobierno vasco se ha defendido tras las críticas de Simeone asegurando que la Ertzaintza "estuvo presente desde el principio" y que no fue "necesario" actuar con mayor contundencia frente a los radicales. Además, ven complicado localizar a los agresores por la gran multitud de personas presentes.

La defensa de la actuación policial ha llegado por parte de Josu Erkoreka, consejero de seguridad vasco, después de que el entrenador del Atlético de Madrid asegurara que en el momento de su llegada desapareció la seguridad. Erkoreka, en una entrevista para ETB, sí que ha criticado la "lamentable" actitud de los aficionados que profirieron "ataques e insultos" contra la plantilla colchonera.

El consejero, pese a las palabras de Simeone, ha incidido en que los ataques provocaron principalmente daños en "furgonetas de la Ertzaintza y en el mobiliario público". Además, el único herido leve confirmado no era aficionado del Atlético de Madrid. Por ello, y dada la gran acumulación de hinchas que hubo en la zona, ve "muy difícil concretar responsabilidades" sobre alguno de los agresores.

Recibimiento en San Sebastián al autobús del Atlético de Madrid. https://t.co/AXeceHFSyQ — Juan Carlos Felipo 🦇1⃣0⃣2⃣🦇 (@JCFelipo) January 19, 2022

Las imágenes del ataque al autobús del Atlético de Madrid se producen apenas unos días después de que un aficionado del Real Betis agrediera a un jugador del Sevilla en pleno partido. El derbi andaluz de la Copa del Rey, cabe recordar, tuvo que ser suspendido y reanudado a puerta cerrada al día siguiente después de que un aficionado lanzara desde la grada un palo de plástico que impactó contra la cabeza de Joan Jordán.

La agresión ha recordado los peores tiempos de las aficiones en España. Sin embargo, también ha ido acompañada de polémica entre Betis y Sevilla. El bando verdiblanco ha dejado entrever que el Sevilla exageró la situación para aplazar el duelo, mientras que la entidad hispalense se ha mostrado muy tajante a la hora de condenar la violencia.

Las palabras de Simeone

El entrenador rojiblanco, que según fuentes de Efe llegó a recriminar a la propia Ertzaintza los presuntos errores de seguridad, no dudó en criticar en rueda de prensa lo sucedido. Esas palabras son las que han desencadenado la réplica del Gobierno vasco, que pese a todo sí investigará lo sucedido.

"Estábamos en un camino rodeado de aficionados de la Real Sociedad, que entiendo que siempre están ahí, pero mucho más protegidos por la gente que tiene que ocuparse de eso y, de repente, no había protección, eso lo vieron ustedes", explicó Simeone ante los medios de comunicación.

"No digo nada anormal. Pero esto no influye nada en el partido. Le dije a Imanol que no tiene absolutamente nada que ver, pero que le mande saludos a la gente que tuvo que preparar y no preparó lo que debía", concluyó. Tras la tensión del momento, el Atlético acabó perdiendo ante la Real Sociedad para despedirse de la Copa del Rey en octavos de final.

