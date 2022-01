El Barça rompe su silencio y pone a Dembélé en el mercado: "Debe salir de forma inmediata"

El FC Barcelona ha roto su silencio para abordar la situación de Ousmane Dembélé. El extremo francés ha quedado fuera de la lista de convocados para el partido de Copa del Rey contra el Athletic. Esta decisión no se debe a ningún problema físico, sino a una decisión tomada por el club en consenso con Xavi Hernández.

Para reforzar esta postura, tras anunciar la lista de jugadores que viajarán a Bilbao, Mateu Alemany ha hecho una breve comparecencia en los medios oficiales del club para explicar una situación llena de tensión. Dan por hecho que no quiere renovar y por eso exigen la búsqueda de una salida inmediata, además de negarle la oportunidad de jugar mientras siga formando parte de la primera plantilla.

El Barça se ha puesto serio y debido a las altas negativas del jugador y su entorno han decidido zanjar el tema. Desde el entorno de Dembélé se han criticado las malas artes de la entidad blaugrana respecto al extremo francés. No obstante, desde la otra parte, se ha apuntado hacia las demandas salariales que exige un jugador que ha rendido muy por debajo del nivel esperado y que termina contrato el próximo 30 de junio.

Así comenzaba sus explicaciones Mateu Alemany: "Con Ousmane y con sus agentes iniciamos conversaciones en el mes de julio aproximadamente. Durante estos casi siete meses hemos hablado y el Barça ha hecho diferentes ofertas. Hemos tratado de buscar una vía para que el jugador siguiese con nosotros, pero han sido sistemáticamente rechazadas por sus agentes y hoy día, a 20 de enero, a 11 días de que termine el último periodo de fichajes dentro de su contrato es evidente que el jugador no quiere continuar en el FC Barcelona".

Ante esta situación, en el FC Barcelona tienen claro cuál es la vía más cercana para solucionar el problema. No pasa por otro camino que buscar una venta antes de que termine el mercado invernal de fichajes y por ello exigen a Dembélé que pueda encontrar una oferta que satisfaga a todas las partes.

"No está comprometido con el proyecto a futuro del Barça y en este escenario se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata porque nosotros queremos jugadores comprometidos con este proyecto. Esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero".

La situación de Dembélé

La pregunta ahora es qué va a ocurrir hasta que esa oferta pueda llegar y, si no termina encontrándose, cuál será la situación de Dembélé en el Barça hasta final de temporada. De momento, el francés ya se ha quedado fuera de la lista para el partido contra el Athletic en Copa del Rey. Además, por las palabras de Mateu Alemany, se deduce que Dembélé podría no volver a jugar con el Barça siendo apartado a la grada.

"La consecuencia deportiva ha sido valorada por los técnicos y no deseamos tener con nosotros jugadores que no estén comprometidos y que no deseen estar en el Barça y por lo tanto el hecho de que no vaya convocado no es más que una consecuencia de todo este proceso. El club evidentemente no es quien debe determinar esto, es el entrenador, pero tiene todo nuestro apoyo. Lo entendemos perfectamente y es una posición coherente".

