Jaque al Rey: por qué el Athletic Club y el FC Barcelona tienen la hegemonía de la Copa

¿Importa ganar la Copa del Rey? Que se lo digan a FC Barcelona o al Athletic Club. El último Barça de Leo Messi ganó solo ese título, pero el torbellino de su salida y la situación por la que pasa la entidad se lo llevaron todo. El rival en ese encuentro precisamente fue el equipo de Marcelino García Toral. Ahora vuelven a verse las caras, pero en los octavos de final. Los dos equipos que más veces han ganado esta competición ven esta edición como una vía para salvar el año.

31 veces ha ganado este trofeo el equipo culé que vivió en la última década un idilio casi perfecto. Se hizo con el título en 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021, seis ediciones con las que se distanció del que históricamente había dominado esta competición. Los azulgranas han superado en ese tiempo eliminatorias de Clásicos, pero sobre todo han hecho morder el polvo precisamente al Athletic. Además, ha servido para sus históricos 'tripletes' y el siempre recordado 'sextete'.

Lo de los vascos es una cuestión de leyenda más que de historia reciente. Es más, desde 1984 no han levantado el título y solo lo han hecho una vez desde la Transición. No les han faltado oportunidades ya que ha sido subcampeón hasta 16 veces, un registro solo superado por el Real Madrid con 20. La Gabarra, esa tradicional embarcación en la que se celebran los títulos surcando la ría del Nervión, ha envejecido tanto que no está para que los actuales futbolistas la utilicen.

Los jugadores del Athletic Club celebran el pase a la final de la Supercopa de España 2022 Reuters

Curiosa es la situación del año pasado, ya que el Athletic tuvo hasta dos oportunidades para ganar. Especialmente dolorosa fue la final de 2020, disputada en 2021 por la Covid-19, por perderla ante la Real Sociedad. Lo mismo que dolió a los culés perder el único Clásico que se ha disputado como final en esta competición en 2014. En cualquier caso, pueden presumir ambos de ser los reyes de copas en la baraja del fútbol español.

Rey de títulos en propiedad

El reinado del FC Barcelona en esta competición comenzó con un cisma que permitió ganar el torneo tanto a los culés como al Athletic. Hasta 1910 todas las ediciones de esta competición se habían celebrado en la capital de España y, ante las quejas de los clubes de la periferia, se crearon dos Copas del Rey diferentes en Madrid y San Sebastián, la primera la ganaron los culés y la segunda los vascos. Desde entonces se repartieron prácticamente estos equipos los campeonatos hasta 1930.

La gran cantidad de títulos que ha ganado el club catalán le ha permitido ser la entidad que más trofeos en propiedad tiene del país. Normalmente, la copa se entrega al club campeón, que lo conserva durante un año, hasta cederla al campeón de la siguiente edición del torneo. Después de devolverlo, los clubes sólo pueden exhibir en sus vitrinas una copia a escala reducida del original. Sin embargo, el equipo que consigue ganar en cinco ocasiones alternas o tres consecutivas el mismo trofeo, se queda con él.

Gerard Piqué levanta la Copa del Rey de 2021 EFE

Hasta hoy se han puesto en juego 16 trofeos, de los cuales uno, el séptimo que iba a parar al Real Madrid, quedó en posesión de la RFEF. Los culés tienen siete títulos en propiedad: la tercera, la quinta, la décima, la undécima, la decimotercera, la decimoquinta y la decimosexta copa. El Barça le saca cuatro copas en propiedad al Athletic, mientras que los blancos solo tienen una que corresponde a haber ganado en 1905, 1906 y 1907 la competición.

El idilio vizcaíno

El Athletic, antes de esos triunfos merengues, había ganado la competición las dos primeras veces que se disputó. De hecho, curiosamente, la segunda vez lo hizo sin competir por los problemas que hubo entre los equipos que jugaban en Madrid. En la década de los años 10 ganó tres veces seguidas la competición entre 1913 y 1916 demostrando que eran el mejor equipo del país. Una más consiguió entre 1929 y 1933, cuando la competición ya tenía tintes de profesionalismo.

Tras la Guerra Civil, el Athletic aprovechó la presencia de Zarra para conseguir otra vez tres títulos consecutivos, una hegemonía que no recuperarían hasta 1950 donde el histórico delantero hizo un póker al Real Valladolid. Llegarían otros tres títulos en los 50, muy meritorio el de 1958 ante el Real Madrid campeón de la Copa de Europa. Entonces los vascos, ante la mayor presencia de jugadores europeos y extranjeros, comenzaron a perder su hegemonía.

Tendrían que esperar hasta 1969 para volver a probar las mieles del éxito para superar al Elche en el Santiago Bernabéu. En la siguiente década, en 1973, se impusieron al Castellón en el Vicente Calderón y once años después, en 1984, se impondrían en la histórica final contra el FC Barcelona de Diego Armando Maradona con Javier Clemente en el banquillo. Desde entonces, ha disputado siete finales cayendo en seis de ellas frente a los culés.

