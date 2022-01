Albert Luque: "Al hombre siempre le ha gustado el fútbol más que a la mujer"

Unas declaraciones desde la RFEF han causado crispación en el deporte español. Albert Luque, miembro del gabinete de presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, analizó en una entrevista con EFE la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí, así como la edición de este torneo para el fútbol femenino. El andaluz justifica la ausencia de mujeres en los estadios durante la competición de la semana pasada por una mera cuestión de interés.

"La mayoría de los aficionados del fútbol masculino en España también son hombres. Al hombre siempre le ha gustado el fútbol más que a la mujer y, teniendo esto en cuenta, es normal que haya menos asistencia por parte de la mujer. Hay que tener en cuenta que Arabia es un país que se está abriendo mucho y está claro que nosotros podemos aportar o ayudar, hasta un límite. Nosotros dijimos que, para jugar allí, la mujer tendría que entrar sin ningún problema en los estadios", expuso el directivo.

También justificó de manera polémica que el estadio de Riad estuviera prácticamente vacío durante el Atlético de Madrid - Athletic Club. "Pasaría igual si en vez de en Riad la Supercopa se hubiese jugado en Córdoba. Al final mueve más un Barça - Madrid. Tenemos que ver qué se puede hacer cuando se jueguen encuentros en los que no participen estos dos equipos. No es fácil porque incluso en España o en un país cercano sucedería, pero intentaremos mejorarlo", explicó.

El Estadio King Fahd de Riad, en Arabia Saudí Reuters

En cualquier caso, ha defendido que "los jugadores y los clubes nos transmiten que están encantados" de jugar en Arabia Saudí. "A nivel económico, para el fútbol que no es de primer nivel y el fútbol base es esencial que vayamos a Arabia porque nos permite darles ayudas en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando con el coronavirus. Me atrevo a decir que muchos clubes hubiesen desaparecido durante estos malos tiempos si no fuese por las ayudas de la RFEF", destacó.

Las mujeres en la Supercopa

Cualquiera de los aficionados que siguiese la final de la Supercopa el pasado domingo pudo darse cuenta de que las gradas del estadio de Riad estaban ocupadas en su práctica totalidad por hombres, aunque también asistieron algunas mujeres. La mayoría de estas iban cubiertas por un chador oscuro, la pieza de tela semicircular que se coloca sobre la cabeza, cubriendo todo el cuerpo salvo la cara, y mascarilla negra, con las bufandas del equipo al que apoyaban anudadas sobre el atuendo.

Aficionada del Real Madrid en Arabia Saudí. Julio Munoz EFE

Luis Rubiales también ha defendido la presencia de la Supercopa en Arabia para que avance su sociedad en este sentido. "En el ámbito del deportivo, se evolucionó mucho en el fútbol femenino desde que firmamos el acuerdo hace tres años", defendía el presidente de la RFEF en 'Radioestadio' de Onda Cero. Es cierto que se ha impulsado a la selección femenina del país y se ha creado una liga de fútbol que está cogiendo fuerza desde este 2021. Aún así, la ausencia de algunos de los derechos humanos en esta nación sigue provocando críticas.

