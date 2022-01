Alexia Putellas decide El Clásico de la Supercopa en el descuento ante el Real Madrid de Misa Rodríguez

Arrancó la Supercopa de España Femenina en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Y, además, lo hizo con Clásico incluido. Real Madrid y Fútbol Club Barcelona se dieron cita en la capital para conseguir un billete para la final del torneo del próximo domingo. Solo podía ganar uno de los eternos rivales y fue el equipo azulgrana el que logró la victoria gracias al gol de Alexia Putellas en el descuento.

La Balón de Oro 2021 y recientemente ganadora del The Best de la FIFA decidió la semifinal con un gol que le sabe a gloria. Aunque la verdadera protagonista del encuentro no fue otra que la portera del Real Madrid Femenino. Misa Rodríguez cuajó una soberbia actuación. Con muchas paradas de mérito para mantener vivo al conjunto blanco.

Con una intensidad alta por parte de los equipos, hubo que esperar hasta pasados los primeros cinco minutos para ver la primera jugada de peligro en el área. Fue Rolfö la que, por la izquierda, provocó la buena intervención de Misa Rodríguez, para mandar el balón a córner.

El Real Madrid Femenino se mostró muy bien posicionado en el campo en los primeros compases del partido. Guardando las espaldas, con líneas juntas y saliendo en velocidad cuando tocaba. Así avisó Esther González, en una carrera al área culé, de que las actuales campeonas de Liga, Copa de la Reina y Women's Champions League no debían confiarse.

El Barça fue haciéndose poco a poco con el dominio del juego. Lieke Martens tuvo la siguiente ocasión de gol sobre la portería de Misa Rodríguez, para que después fuese Rolfö la que volviese a avisar al equipo de Alberto Toril. El equipo azulgrana aprovechó los espacios, pero el Real Madrid estuvo atento para evitar el primero de las favoritas al título.

Si no era la defensa, era Misa Rodríguez la que salvaba. En una jugada de barullo en el área, con el balón rondando la portería de la guardameta merengue entre una maraña de botas, la canaria apareció para volver a firmar una gran parada y mantener las tablas en el luminoso después de un disparo raso y a bocajarro de Patri Guijarro.

Nuevamente Lieke Martens puso a prueba a Misa Rodríguez y con el mismo resultado. El esférico se marchó fuera. Pasada la media hora de partido, el Barcelona contabilizó cinco ocasiones de gol, pero el Real Madrid Femenino aunque en ocasiones rondó el área culé, no consiguió poner en aprietos a Sandra Paños.

La mejor para el Barça fue de Jenni Hermoso. Después se confirmó que había juego previo de la internacional española. Sin embargo, el ángel de Misa Rodríguez incluso batida se mantuvo, ya que esa ocasión de la goleadora azulgrana acabó estrellándose en el palo, aunque luego la acción quedase anulada.

Siguieron apretando las culés hasta el descanso. Pero una y otra vez se encontraron con el muro de Misa Rodríguez. Otra ocasión más para el Barça, esta vez de Patri Guijarro, que la portera canaria desbarató con nueva parada de mérito incluida. Gracias a ella aguantó el Real Madrid el 0-0 antes de que las 22 protagonistas se fuesen a vestuarios.

El milagro de Misa

Regresaron las jugadoras al campo para reanudar el partido y nada más comenzar la segunda mitad, Jenni Hermoso volvió a probar suerte. Todo después de una gran jugada personal de Alexia Putellas en un cuadradito del área madridista. Continuaron las azulgranas achuchando.

Las futbolistas del Real Madrid se desfondaron en defensa y justo en la acción en la que Misa Rodríguez dejó muerto un balón a los pies de Rolfö, la delantera inexplicablemente mandó el balón fuera. En lo que pareció más un despeje que un lanzamiento a puerta.

Llegada la hora de partido, Claudia Zornoza estuvo a punto de dar la sorpresa con un lanzamiento que se estrelló en el palo. Y de un área a otra para que Misa Rodríguez volviese a actuar como salvavidas del equipo de Alberto Toril con hasta dos paradas prácticamente consecutivas.

Entre ocasión y ocasión del Barça, y milagro y milagro de Misa Rodríguez, Sandra Paños también tuvo que actuar para evitar que Nahikari García conectase con un balón dividido. Alejado el peligro en el área culé, otra vez la acción se centró en el otro lado del campo.

Alexia pudo con Misa

Fueron moviéndose los banquillos en la búsqueda del gol de la victoria. Y es que al Barça no le había costado marcar tanto en todo lo que va de temporada. Ni en la Primera Iberdrola ni en la Champions. Toda la culpa de esta 'sequía' la tuvo la gran Misa Rodríguez.

El partido se fue acercando peligrosamente al minuto 90 con el marcador inicial. Sonaron campanas de prórroga en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas Y cuando comenzó el tiempo añadido, apareció la Balón de Oro y The Best para al fin batir a Misa Rodríguez y meter al Barcelona Femenino en la final de la Supercopa de España 2022.

FC Barcelona 1-0 Real Madrid

FC Barcelona: Paños; Torrejón, Paredes, Jana Fernández, Ouahabi (Oshoala, 62'); Guijarro (Engen, 84'), Hermoso (Serrano, 90+'), Putellas; Graham Hansen, Rolfo (Pina, 90+') y Martens.

Real Madrid: Misa; Kenti Robles (Claudia Florentino, 61'), Peter, Ivana Andrés, Carmona; Kaci (Abelleira, 77'), Oroz, Zornoza; Moller (Nahikari, 61'), Esther González y Athenea.

Goles: 1-0, 90+': Putellas.

Árbitro: Olatz Rivera Olmedo (comité vasco). Mostró cartulina amarilla a Ivana Andrés (38').

Incidencias: Encuentro de semifinales de la Supercopa de España femenina de fútbol disputado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ante 850 espectadores. Antes del pitido inicial se guardó un minuto de silencio en memoria de Francisco Gento, exjugador del Real Madrid recientemente fallecido.

