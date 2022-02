Pablo Laso: "Nos ha faltado calidad ofensiva, pero estoy muy orgulloso de mis jugadores"

El Real Madrid de baloncesto cayó derrotado en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona de Sarunas Jasikevicius y Nikola Mirotic. El montenegrino fue el MVP del partido con 19 puntos y 5 rebotes. Su aportación, junto a la del base lituano Rokas Jokubaitis fue clave para terminar decantando la balanza del lado azulgrana en un final apretado de partido.

Sin embargo, los blancos dejaron ir una renta de hasta 16 puntos en la primera mitad. Después de una exhibición defensiva en los primeros 20 minutos, los blancos llegaron sin fuerzas y sin piernas al tramo decisivo. Ahí, los culés empezaron a encontrar mayores porcentajes de acierto y el choque cambió drásticamente.

Tras el encuentro, el técnico del Real Madrid Pablo Laso analizó así el papel de su equipo tanto en la Copa como en la final: "Hemos hecho un buen trabajo, pero no hemos tenido la calidad ofensiva en los momentos clave. Nos ha faltado acierto de cara a canasta y creo que el equipo ha trabajado bien todo el fin de semana y lo ha dado todo. Estoy orgulloso de los jugadores".

"Cada partido es diferente. Hemos estado bien en los aspectos defensivos y tampoco me voy descontento con el trabajo de los chicos. Ha sido un partido de más a menos y de menos a más para el Barcelona. No he tenido una mala sensación porque hemos tenido una oportunidad en los últimos segundos".

Laso valoró positivamente el trabajo defensivo, pero asume que en ataque les faltó dar algo más: "El equipo defensivamente ha estado muy bien en todo el partido. Ellos han encontrado varias acciones ofensivas a través de Jokubaitis. 59 puntos han sido pocos para nosotros y ha sido un partido que se ha decidido en las jugadas finales".

Por su parte, dejó en el aire el estado de algunos jugadores como Adam Hanga, que se retiró con un golpe en la rodilla: "No me gusta perder jugadores. Algunos han llegado justos a la Copa. Lo único que tengo en mente es que tenemos que descansar y luego disputar un partido de Euroliga el jueves. Valoraremos lo de Hanga y le haremos pruebas. Espero que sea solo un golpe".

Quien también analizó la derrota blanca fue uno de los mejores del Madrid en el partido, Alberto Abalde: "Tuvimos una buena entrada en el partido, muy intensos, pero en la segunda parte ellos han subido el tono y nosotros no hemos encontrado tiros liberados".

"Nadie pensaba en si estábamos más o menos cansados, es una final y ahora es difícil hacer un análisis en caliente. Es un momento duro porque teníamos muchas ganas e ilusión, hay que dar la enhorabuena al rival y seguir trabajando porque quedan muchas cosas por delante".

"Estamos dolidos porque queríamos lograr este título. Creo que tenemos mucho margen de mejora. Nos ha faltado un poco de frescura y encontrar situaciones más claras en la segunda parte".

Por último, ofreció su valoración el argentino Gaby Deck: "Ellos han estado mejor en el final, tuvimos situaciones y no las anotamos. Nos faltó acierto al final. Estuvimos agresivos al principio. En todos los partidos se aprende algo y en este es que tenemos que estar agresivos hasta el último minuto. Siempre duele perder un partido y un título, pero tenemos que levantarnos pronto. Estamos fastidiados y dolidos porque a nadie le gusta perder, pero hay que seguir trabajando.

