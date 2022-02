Benzema, Asensio y Vinicius: el tridente del Real Madrid calienta antes de la revancha con el PSG

El Real Madrid perdió frente al Paris Saint-Germain el pasado martes. Kylian Mbappé marcó el gol de la victoria en el Parque de los Príncipes. La eliminatoria está abierta y en el equipo blanco ya piensan en la revancha en el Santiago Bernabéu. Este sábado, contra el Deportivo Alavés, el conjunto merengue consiguió la victoria gracias a los tantos de Marco Asensio, Karim Benzema y Vinicius Júnior.

Los tres integrantes del tridente madridista vieron puerta. Primero lo hizo Asensio con un bonito gol, muy a su estilo. Todo un misil desde fuera del área, imposible para el portero. Después fue Vinicius el que puso tierra de por medio con una jugada colectiva que culminó el brasileño a pase de Benzema. Y fue el '9' blanco el que cerró el triunfo desde el punto de penalti.

Los atacantes afilan su puntería para ese partido de vuelta frente al PSG. Antes de recibir a Kylian Mbappé, Leo Messi, Marco Verratti y compañía en el estadio Santiago Bernabéu, los de Carlo Ancelotti deben enfrentarse al Rayo Vallecano y a la Real Sociedad, ambos partidos correspondientes a La Liga.

Asensio se gana un sitio

El puesto del tridente que más dudas ha creado es el de Asensio. El balear comenzó la temporada 2021/2022 como suplente. De hecho, era Rodrygo el que apuntaba a ser el titular en las grandes noches. Sin embargo, el '11' merengue ha ido imponiéndose en la carrera por la titularidad.

Marco Asensio celebra su gol con el Real Madrid EFE

Lo cierto es que el partido de ida disputado en el Parque de los Príncipes, no estuvo acertado. No tuvo su noche Marco Asensio en París. Así se comenzó a especular con la posibilidad de ver a Rodrygo Goes frente al Alavés, pero Carlo Ancelotti decidió mantener al de Mallorca y le salió redonda su apuesta.

Con golazos como el que firmó contra el Alavés, Asensio sigue en la cabeza de la carrera para acompañar a Benzema y Vinicius. Porque si algo está claro es que estos dos son innegociables hoy por hoy en el Real Madrid. Al menos eso es lo que ha demostrado el entrenador italiano en los últimos meses.

Ni Hazard ni Bale. Ambos son suplentes de lujo, pero, por el momento, tanto uno como otro están siendo habituales ocupantes del banquillo madridista. Todo puede cambiar. Lesiones, bajones de rendimiento... Pero si todos están bien, serán Asensio, Benzema y Vinicius los que ocupen los tres puestos del ataque del Real Madrid ante el PSG.

