Luka Doncic: "Prefiero que el Real Madrid gane la Copa del Rey que ganar yo el MVP"

El Real Madrid peleará por la Copa del Rey de baloncesto contra el FC Barcelona. Un partido que esta temporada ya se ha repetido en hasta tres ocasiones y que tendrá una cuarta cita con un título de por medio. El título es uno de los más preciados y por eso, jugadores como Luka Doncic saben del valor que cuenta. El esloveno, en el All Star de la NBA, prefiere no ganar él un título individual y que el cuadro merengue logre la Copa.

El base esloveno ha sido protagonista y se ha vuelto a ganar al madridismo por unas declaraciones en rueda de prensa. Luka Doncic fue preguntado por el Real Madrid. En el momento de su conferencia, de hecho, el equipo merengue estaba disputando la semifinal ante Lenovo Tenerife. "Vamos rápido que me tengo que ir a verlo", llegó a decir entre risas cuando le preguntaron si estaba siguiendo el torneo.

Sin embargo, su frase más aclamada llegó cuando le propusieron un reto. Tenía que elegir entre ganar el premio MVP a mejor jugador o que el Real Madrid se proclamara campeón de la Copa del Rey este mismo domingo. Su respuesta fue tan rápida que ni dejó que concluyera la pregunta. Según él, elegir entre esas dos cosas "es fácil".

- "Si tuvieras que elegir entre ganar el MVP mañana o que el @RMBaloncesto gane la #CopaACB..."@luka7doncic lo tiene claro.pic.twitter.com/IorQ32Iwvb — #CopaACB (@ACBCOM) February 20, 2022

"Si tuvieras que elegir entre ganar el MVP o que el Real Madrid gane la Copa del Rey...", preguntó uno de los periodistas presente en la sala de prensa. "Que el Real Madrid gane la Copa del Rey. Fácil", interrumpió un Luka Doncic que volvió a llevar el nombre del club merengue a la mejor liga de baloncesto del planeta. Su unión con el club, del que además es socio de honor desde el pasado 2021, sigue aumentando.

Una estrella más

El esloveno espera que sus excompañeros puedan levantar nuevamente el título. Y, de igual manera, los que compartieron vestuario con él esperan que pueda brillar lo máximo posible en la gran noche del All Star NBA. Por el momento, estrellas como LeBron James se han rendido a la calidad del que fuera canterano merengue.

"Me encanta todo de su juego, me encanta todo de él. Su juego me recuerda al mío. Somos una triple amenaza, capturamos rebotes, pasamos el balón, que es lo más importante para nosotros, para mantener a nuestros compañeros involucrados, para que se sientan cómodos en la cancha, para que tengan ritmo", ha reconocido el jugador de los Lakers.

Doncic, humilde, ha dejado claro que la gente no va al All Star a verle a él. El joven ha destacado que la semana grande del baloncesto NBA permite estar con estrellas y grandes personalidades. Aunque no lo parezca por su actitud, él ya es una de ellas apenas cuatro temporadas después de haber salido de Europa rumbo a la mejor liga del planeta.

