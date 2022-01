LeBron James: "No me dejo atrapar por la presión, la tengo desde que era un niño de 18 años"

El pasado mes de diciembre, LeBron James cumplió 37 años. El final de su carrera se acerca y ha tocado la hora de hacer balance. Lo ha hecho para Los Angeles Times, en diálogo con Dan Woike. La leyenda del baloncesto asegura que convive vive con la presión y con las "cargas pesadas", ya que lleva conviviendo con ellas desde hace prácticamente dos décadas.

La estrella de Los Angeles Lakers ha asegurado que si continúa jugando es "para ganar". De hecho, ha afirmado que juega cada partido para eso mismo, para ganar. Aunque tampoco se ha olvidado que la franquicia púrpura y dorada no ha estado consiguiendo los resultados que se esperaba de ella en lo que va de temporada 2022/2023.

"No me dejo atrapar por esa supuesta presión ni por cargas pesadas y cosas de ese tipo. Así he sido yo durante toda mi carrera, desde que era un chico de 18 años y me hice cargo de una franquicia. Ese tipo de presión o de carga es algo a lo que estoy acostumbrado, he estado acostumbrado durante 20 años", ha apuntado 'King James'.

LeBron James, con Los Angeles Lakers Reuters

También ha revelado cuál es su única motivación: "Solo juego el partido por una razón. Y es para ganar". Esto le lleva a soportar esa carga de presión sobre sus espaldas. Y no es poca. Es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA y como tal todos los focos se centran en su figura, tanto para lo bueno como para lo malo.

Continuo proceso de mejora

"Y no importa lo que haya estado haciendo en esta temporada hasta ahora, en realidad no hemos logrado tantas victorias como me gustaría. Así que sigo viendo formas en las que puedo ser mejor también. Ver formas de lo que puedo hacer tanto en ataque como en defensa desde un punto de vista de liderazgo para ayudar a este equipo a superar un poco más la carga", ha sentenciado LeBron James.

[Más información: Los 37 años de LeBron James, un líder que vale para todo y cumplirá 20 temporadas en la NBA]

Sigue los temas que te interesan