Luka Doncic revela el secreto de su excelente estado de forma: el cambio clave en su alimentación

"Pollo y arroz con verduras es lo que mejor me va porque no como mucho pescado y marisco... esa ha sido la clave para mí". Con esta sinceridad ha explicado Luka Doncic el cambio que está llevando a cabo en su alimentación y en su preparación para recuperar su mejor nivel. Lo cierto es que los cambios están dando sus frutos ya que el esloveno está lanzado.

Esta confesión ha llegado en una entrevista con la periodista Callie Caplan a quien ha confesado que, efectivamente, tenía un serio problema. Doncic ha sido muy criticado desde el inicio de la temporada por su estado físico. Lo cierto es que el base de los Dallas Mavericks llegó pasado de peso a la pretemporada y ha arrastrado ese hándicap durante bastante tiempo.

Las lesiones que tuvo de rodilla y de tobillo, y la larga ausencia por la Covid-19, hicieron que su rendimiento se resintiera y que esa preparación física fuera todavía más deficiente. Con pocos partidos y poca presencia en la pista era más difícil para él estar a un nivel competitivo. A pesar de su talento, se podía comprobar con mucha nitidez que el mejor Doncic estaba lejos de la versión ofrecida hasta el mes de diciembre.

Luka Doncic celebra una canasta ante los New Orleans Pelicans Reuters

El esloveno se mentalizó de que así no podía continuar y decidió cambiar por completo su situación. Ha introducido cambios importantes en su alimentación reduciendo algunas comidas que realmente no le aportaban nada positivo y que le hacían ganar físico. Además, ha dado protagonismo al pollo, al arroz y a las verduras para suplir las carencias que le produce no consumir otro tipo de alimentos como el pescado. El base de los 'Mavs' no es muy amante de la comida de mar.

Además de estos cambios de alimentación que se han traducido en una bajada de peso considerable, también ha potenciado sus entrenamientos. Le ha dedicado más protagonismo al gimnasio para aumentar su trabajo de fuerza y musculación y también ha implementado ejercicios específicos para mejorar su velocidad y su explosividad. En ese errático comienzo de temporada se pudo ver al Doncic más lento con diferencia desde que llegó a la mejor liga del mundo.

El mejor Luka, de vuelta

Lo más positivo para Luka es que estos cambios, que le restan placer a sus días y le obligan a tener un pequeño sufrimiento, le están dando buenísimos resultados. Así lo acreditan los datos que está firmando en el mes de enero y sobre todo en febrero. Se ha lanzado de nuevo en la carrera por el MVP y también por entrar en el mejor quinteto de la temporada. Además, el balance de unos 'Mavs' al alza, peleando por la cuarta plaza del oeste, también contribuye a estas altas pretensiones.

Luka Doncic durante un calentamiento con los Dallas Mavericks Reuters

En lo que va de mes está promediando 36,3 puntos, 10,6 rebotes y 9,4 asistencias. Además, registra un 43% en triples, uno de los puntos más flacos de su juego y al que ahora está sacando un partido máximo. Vuelve a ser una amenaza en las penetraciones, dirige a la perfección el juego de la franquicia texana y además es un dolor de cabeza para las defensas desde más allá del arco.

Este fin de semana disputará su tercer All Star para celebrar que vuelve a estar lanzado. Los Joel Embiid, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry y compañía ya ven llegar al ciclón Doncic en esa pelea por el premio al MVP del curso.

