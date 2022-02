El cambio físico de Doncic: 12 kilos menos para alejar las críticas y soñar con los playoffs y el MVP

Luka Doncic va camino de cumplir cuatro años en la NBA. La mejor liga de baloncesto del mundo acogió con gran expectación al talento salido desde la cantera del Real Madrid y que en tan solo unos meses revolucionó la competición. Sin embargo, este curso parecía haberse olvidado de aquel jugador mágico y diferencial que era y se había dejado arrastrar por malos hábitos que se habían traducido en una pésima condición física.

El base esloveno de los Dallas Mavericks nunca ha destacado por sus cualidades atléticas ni por su capacidad física a pesar de que su cuerpo sí ha jugado un papel diferencial mientras que estaba en Europa. Su altura era un hándicap demasiado grande para la mayoría de bases del Viejo Continente y estaba mucho más fino y ágil, cualidades que le convertían en un jugador imparable.

A su llegada a la NBA, Luka tuvo que crecer, no solo en su juego, sino también físicamente. Se vio en la obligación de ensanchar y echar más cuerpo para aguantar el exigente calendario americano y para aguantar las batallas y los choques contra los súper atletas que componen la mejor liga del mundo.

Sin embargo, el esloveno no ha destacado por su fortaleza física ni tampoco por exhibir un cuerpo escultural y definido. El evidente aumento de peso ha provocado que por momentos se haya visto a un jugador que ha teniendo unos kilos de más, mostrando una mala condición y estando algo lento en sus desplazamientos y movimientos. Así se convertía en un jugador menos peligroso, menos letal y más previsible. Pero parece que esa fase ya está superada.

El cambio de Doncic

El estado físico de Luka ha vivido momentos de altibajos desde que llegó a la NBA. Nunca ha perdido su capacidad para ser desequilibrante y para convertirse en uno de los mejores jugadores de la liga. Sin embargo, su poco cuidado, especialmente con el peso, le ha reportado algunas críticas y algunos momentos incómodos. Los principios de temporada siempre se le atragantan, pero el de este año ha sido considerablemente duro.

Luka se presentó al inicio del curso con los 'Mavs' muy pasado de peso. Diferentes informaciones desde Estados Unidos como la reportada por ESPN aseguraban que llegó a rondar los 120 kilos, lo que suponía una mochila adicional con la que era muy difícil cargar. Así se explica que el comienzo de este curso haya sido el más complicado que ha tenido desde que aterrizó en la NBA. Una situación que además ha tenido consecuencias en el futuro.

A su pésimo estado de forma se le unieron otros problemas como una lesión de tobillo que no terminaba de curarse y una baja tras dar positivo por Covid-19. Todo ello provocó que se perdiera hasta 10 encuentros a finales de año. Pero el 2022 estaba marcado como el momento para consumar su regreso a su mejor nivel.

Después de quedarse fuera de los quintetos titulares del All-Star, el esloveno ha hecho visible su cambio físico teniendo en cuenta lo que se pudo comprobar en los primeros meses de la temporada. Ahora está mucho más delgado, más veloz y más fuerte. Ha reducido su peso y ha recuperado un aspecto que no mostraba desde su temporada de rookie.

Lejos ya de aquellos casi 120 kilos con los que llegó tras pasar un verano relajado, ahora se encuentra en torno a los 108. Una condición envidiable que le ha permitido volver a mostrar su mejor versión en los últimos partidos como hizo ante los Philadelphia 76ers, a quienes les hizo un triple-doble de 33 puntos, 13 rebotes y 15 asistencias.

Casi 12 kilos de diferencia en el peso que le permiten moverse de una forma rápida sobre la pista y que también le permiten provocar mucho más daño, especialmente en las transiciones y en las penetraciones. Los puntos fuertes de su juego vuelven a brillar ahora que su cuerpo acompaña a su enorme talento. Y todo gracia a una alimentación más cuidada y a una preparación física específica seguida con mayor fidelidad.

La mentalidad de Luka

La magia de Luka Doncic está fuera de toda duda. Sin embargo, su paso por la NBA en estas casi cuatro temporadas ha dejado más dudas sobre su capacidad mental. Es frecuente verle perder los papeles con protestas airadas a los colegiados que le hacen coleccionar técnicas. A ello se unen esos problemas con su físico que también generan algunas dudas.

El esloveno lo tiene todo para convertirse en uno de los grandes de la historia. Noche tras noche bate récords de precocidad superando a las mayores leyendas de la liga. Sin embargo, si por algo destacan las carreras de jugadores como Michael Jordan, Kobe Bryant o LeBron James es por su longevidad. Y para que Luka pueda competir con ellos tiene que cuidarse, tanto física como mentalmente, para alargar su trayectoria lo máximo posible.

"Corre con pesadez sobre la cancha. Necesita recortar peso. Es la vez que más pesado le he visto". Estas fueron unas palabras de Reggie Miller en el mes de diciembre que fueron muy comentadas en el entorno de la NBA y que mostraban la dura realidad que atravesaba el exjugador del Real Madrid. Lejos de su mejor forma, su talento se resiente.

Por ello, grandes expertos de la mejor liga del mundo creen que el punto de inflexión que puede marcar la carrera de Doncic está en su físico y en su profesionalidad. Si decide cuidarse y prepararse como los mejores, ser un gran atleta y no solo jugar como ellos, podrá ser una de las mayores leyendas de todos los tiempos, mirando de tú a tú a los mayores genios de la historia. Si por el contrario decide vivir solo de su brillantez, de su técnica y de su virtuosismo, tendrá límites que son demasiado visibles.

Ya en el principio de la temporada, cuando su exceso de peso era evidente, el propio base de los 'Mavs' reconocía así su situación: "La gente va a estar hablando de ello, sea así o no. Yo sé que tengo que mejorar. He tenido un verano largo. Tuve los Juegos Olímpicos, me tomé tres semanas de descanso y me relajé un poco, puede que demasiado. Sólo tengo que volver al camino correcto". Le ha costado, pero parece que Luka por fin ha vuelto al camino correcto.

Objetivos de la temporada

Dentro de ese camino correcto podría estar algún premio que parecía inesperado. Su objetivo principal es jugar los que serán los terceros playoffs de su carrera deportiva. De momento, Dallas se sitúa quinto de la Conferencia Oeste con 30 victorias y 23 derrotas. La racha actual de los texanos es de 13 victorias en los últimos 18 partidos.

Doncic ha comprobado que los 'Mavs' incluso pueden funcionar sin él, pero que mostrando su excelso nivel habitual, pueden soñar a lo grande. Con la presencia en los playoffs muy encaminada, ahora se enfrentarían a los Utah Jazz, el siguiente paso sería estar por primera vez en esa segunda ronda y es que Luka nunca ha jugado unas semifinales de conferencia.

Con los playoffs en la mano y habiendo recuperado su mejor tono físico, esa nueva versión mejorada de Doncic podría impulsarle a pelear por otros logros. Quizás el sueño de su primer premio a MVP de la temporada. Desde luego, con encuentros como el realizado ante los 76ers, podría meterse en la pelea de cara a la recta final del curso.

Los números de Doncic se habían resentido esta temporada, pero siguen siendo considerablemente altos. Ha disputado 38 partidos y promedia un total de 26 puntos, 9 asistencias y 9 rebotes. Aun así, debe mejorar sus porcentajes de tiro, especialmente desde el triple y desde la línea de personal donde promedia un 31% y un 73,5% respectivamente.

En los últimos cuatro encuentros, esos que prueban su mejoría física, promedia un total de 34 puntos, 12 asistencias y 9 rebotes. Se podría decir que el mejor Luka ha vuelto, o está en proceso de ello, después de una notable mejoría física. El proyecto de Dallas hacia los playoffs sigue vigente y después de estar en el All-Star, solo como suplente, Doncic quiere dar un golpe encima de la mesa y meterse de lleno en la lucha por el trofeo de MVP.

