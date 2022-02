Mourinho, fiel a su estilo en su último 'dardo': "No me gustó el PSG - Real Madrid"

José Mourinho trata de construir algo grande en la Roma. De momento, no lo está teniendo fácil y su equipo se encuentra séptimo, fuera de las plazas europeas, en la Serie A. A eso hay que sumar que se tenía que conformar esta temporada con disputar la Conference League, la tercera en importancia de las competiciones de la UEFA. Con la carrera que ha tenido el portugués, le suelen preguntar cómo vive ahora alejado de los grandes partidos de la Champions League.

¿Siente nostalgia Mourinho al ver los partidos de Champions de esta semana? Su respuesta, como no, fue muy a lo 'The Special One': "He estado en más de 150 partidos de Champions y soy un privilegiado por eso. No puedo llorar ahora que juego en la Conference League. No, no siento nostalgia. Y grandes partidos de Champions tampoco he visto tantos...", confesó con sinceridad.

Y por si la respuesta de Mourinho no fue suficiente, le recordaron que ese martes jugaron en Champions dos de sus exequipos: Real Madrid e Inter de Milán. Más claro no pudo ser el técnico luso: "No me gustó el PSG-Real Madrid, pero el Inter-Liverpool sí fue un buen partido".

Positivos en la Roma

La Roma confirmó este viernes, tras la realización de los test rutinarios, que cuatro jugadores de la primera plantilla del equipo resultaron positivo en Covid a un día del choque frente al Hellas Verona, en la vigesimosexta jornada de la Serie A.

José Mourinho, entrenador de la Roma, saludando a la afición del Inter de Milán LaPresse via ZUMA Press / dpa

Los cuatro jugadores, cuyas identidades no han sido revelada por el club, "presentan síntomas leves" y se encuentran ya "aislados" en sus respectivas casas, informó el Roma en un comunicado oficial.

Como consecuencia, el resto del equipo se encuentra ahora siguiendo "medidas adicionales de salud y seguridad, en línea con todas las pautas actuales", expresó el conjunto 'giallorossi', sin explicar cuáles son.

La disputa del partido entre Roma y Hellas Verona sigue estando prevista para este sábado ya que, según el protocolo covid de la liga italiana, un partido sólo se aplazará en caso de que haya un 35% de la plantilla contagiada, un total de nueve jugadores.

[Más información: El PSG llega tarde por Mbappé: por qué no hay esperanza para su renovación]

Sigue los temas que te interesan