La Champions League no cambia el futuro de Mbappé en el Real Madrid

Kylian Mbappé fue el MVP del partido que enfrentó al Paris Saint-Germain contra el Real Madrid en el Parque de los Príncipes. Todas las miradas estaban puestas en el delantero francés y cumplió las expectativas. Desborde, fuerza, velocidad, potencia y también gol. Él fue el artífice de la victoria de los galos en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League.

Protagonista en la previa. Protagonista en el terreno de juego. Y también protagonista en el postpartido. Su actuación no dejó indiferente a nadie y tampoco sus palabras después del encuentro. El '7' del PSG afirmó que todavía no tiene "decidido" su "futuro". Así como también confirmó que lo suceda en la eliminatoria de la máxima competición del fútbol europeo no marcará su elección.

Mbappé tiene contrato con el PSG hasta el próximo 30 de junio. Sus negativas a renovar se han sucedido a lo largo del último año. Antes del final de la pasada temporada, el equipo parisino ya intentó que estampase su firma en un nuevo acuerdo. Volvió a seducirle con cifras astronómicas, se llegó a hablar de una ficha de 50 millones de euros por campaña, en verano. También dijo 'no'.

Kylian Mbappé, durante el partido frente al Real Madrid REUTERS

Las últimas informaciones de medios como The Athletic señalan que el Paris Saint-Germain ha vuelto a intentar la renovación con hasta dos nuevas propuestas. ¿Su respuesta? Dos negativas. El motivo de este constante y continuo rechazo tiene un camino: el que le lleva hasta el Santiago Bernabéu.

El internacional francés lleva soñando desde que era un niño con vestir la camiseta blanca. Así se lo dejó claro a su familia cuando ni siquiera había cumplido 10 años. Su objetivo desde entonces fue jugar en el Real Madrid. Lo pudo hacer siendo un adolescente, pero su entorno creyó que no era el momento. Nuevamente cuando despuntó en las filas del Mónaco. Entonces prefirieron que continuase en Francia.

Convertido ya en una estrella mundial, siendo uno de los futbolistas asentados en la élite, su momento ha llegado. Nadie duda de que es el actual número uno. Es por esto por lo que los pretendientes se acumulan. Y aunque algunos quieren verle en el Liverpool en lugar de en el Real Madrid, su futuro continúa estando teñido de color blanco.

Clara hoja de ruta

El delantero ya dejó claro que la eliminatoria entre PSG y Real Madrid no va a cambiar nada. Toda una declaración de intenciones de su firme decisión de llegar a la casa blanca. Sus palabras sobre que no tiene aún decidido nada van de la mano de este cara a cara en la Champions League. No puede confirmar que defenderá la elástica merengue a partir de la próxima temporada 2021/2022 todavía.

Hasta el 30 de junio se debe al PSG. Y así lo dejó claro: "Estoy siempre listo para ayudar a mi equipo. Seguro que en este partido todo el mundo habla de mí. Daré el 100% por el club y por la clasificación". Se debe al Paris Saint-Germain mientras tiene contrato con la entidad gala y va a darlo todo para conseguir el mayor número de éxitos posibles hasta que finalice su vinculación.

Kylian Mbappé celebra un gol con el PSG en la Champions League 2021/2022 Julien Mattia / Le Pictorium Agenc / DPA

Su gesto señalando 'aquí' -al más puro estilo Cristiano Ronaldo- no va ligado a su continuidad en el PSG más allá del final del presente curso. Con ese gol, se reivindicó como la gran estrella del equipo. Por encima de otros como Messi o Neymar. En París, durante demasiado tiempo se le ha puesto detrás del brasileño. Por no hablar desde que aterrizó la 'Pulga' en el Parque de los Príncipes.

Las voces en el país vecino se elevan por esa forma de infravalorar a Kylian Mbappé hasta ahora. Mientras que desde el Real Madrid han sido continuos los guiños desde hace ya años. Por no hablar que el delantero sabe perfectamente que en la entidad blanca le van a dar una bienvenida de época. Es el siguiente galáctico. El pilar del proyecto del futuro. Y el francés está dispuesto y preparado para asumir el desafío de su vida.

