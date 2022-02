Mbappé acaba con el Real Madrid en el último minuto tras la heroica resistencia de Courtois

El Real Madrid casi sale vivo del Parque de los Príncipes a pesar de una de las mayores exhibiciones de Mbappé vistas hasta ahora. El gran deseado se convirtió en verdugo en el minuto 94, pero su actuación fue mucho más allá del gol. Courtois fue el gigante que combatió y mantuvo a flote al equipo español hasta la última jugada. El portero había parado antes un penalti a Messi y evitó una derrota más dolorosa. [Narración y estadísticas: PSG 1-0 Real Madrid]

El duelo entre Mbappé y Courtois fue antológico. Militao, excepcional otra vez, también tuvo mucho que ver con que el Real Madrid solo regrese a España con un gol abajo en la eliminatoria. Casemiro y Mendy se perderán la vuelta al tener que cumplir sanción. El Real Madrid, ante el más difícil todavía.

Mbappé abusó del Real Madrid de principio a fin, pero las paradas de Courtois y las acciones de Militao casi obran el milagro. Lo de Kylian fue asombroso y demostró por qué Florentino Pérez quiere convertirle en el líder del proyecto deportivo para la próxima década. Antes de ser aclamado en julio por el madridismo, Mbappé dio un hachazo al conjunto blanco para que París viviera su mejor noche europea hasta la fecha.

De principio a fin

El PSG dominó al Real Madrid tras el pitido inicial. La presión del conjunto francés y las acometidas de Mbappé ponían en jaque a una zaga blanca que sufría especialmente por su flanco derecho. Por ese lado llegaron de hecho las primeras dos ocasiones del encuentro y con los mismos protagonistas: Mbappé y Carvajal.

La estrella del PSG rompió al lateral español y cedió atrás para Di María, sin embargo, el argentino mandó el balón alto. El equipo de Pochettino estaba mejor plantado sobre el campo y el Real Madrid se veía una y otra vez superado. Mbappé gozó de un mano a mano con Courtois, pero Carvajal llegó a tiempo para desestabilizar lo justo al galo antes de que tirase.

Todo esto antes de que se cumplieran los primeros 20 minutos de partido. El Real Madrid sobrevivió, pero la táctica de Ancelotti era la de esperar atrás al PSG y el conjunto francés campaba a sus anchas por el césped del Parque de los Príncipes. El monólogo de los de Pochettino fue a menos en la última fase de la primera mitad, pero, también en parte, gracias a una nueva exhibición de Militao en defensa.

¡Salvador Courtois!

Mbappe tuvo el primer gol en sus botas. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/07xnVzKam9 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 15, 2022

Las malas noticias para el Real Madrid continuaron en forma de amarilla que impedirá a Casemiro estar en el encuentro de vuelta. El árbitro, Daniele Orsato, mostró la cartulina por una falta del brasileño a Paredes. Era la primera y la decisión del colegiado italiano fue más que rigurosa.

Tras el descanso no hubo un cambio de guion y el Real Madrid siguió sufriendo, siendo Militao y Courtois los que sostenían al equipo blanco. Mbappé continuaba creando una y otra ocasión, pero ahí se chocó con el gran portero belga. Un tiro desde dentro del área fue salvado por el guardameta de forma casi milagrosa.

Orsato hizo pleno cuando sacó la amarilla al segundo y último futbolista del Real Madrid que estaba apercibido de sanción. El italiano mostró la cartulina a Mendy por una dura entrada sobre Danilo. En esta ocasión, la decisión del árbitro no ofrecía debate como con la de Casemiro.

Courtois obra milagros

Thibaut Courtois demostró en el Parque de los Príncipes por qué es considerado el mejor portero del mundo en la actualidad. El belga frenó a Mbappé y su mayor milagro de la noche todavía estaba por llegar. Corría el minuto 61 cuando Carvajal cazó de forma ingenua a Mbappé dentro del área, cometiendo de esta forma penalti. Messi fue el encargado de lanzar la pena máxima, pero entonces apareció el gigante belga.

Messi lanzó abajo, a su derecha y fuerte. El argentino, convertido en telonero de Mbappé, es un especialista desde el punto de penalti, pero enfrente estaba Courtois. La estirada del portero consiguió evitar el gol y, por tanto, mantener a flote un barco del Real Madrid en la Champions que amenazaba con empezar a hundirse.

Los entrenadores movieron ficha en busca de corregir errores con los cambios. Pochettino metió más mordiente arriba con Neymar en lugar de Di María, mientras que Ancelotti intentó frenar la sangría en su banda derecha con Lucas Vázquez y Rodrygo por Carvajal y Asensio.

Mbappé, verdugo Real

El Real Madrid, que no tiró a puerta en todo el encuentro, no era capaz de crear ni una sola ocasión en la portería de un Donnarumma que fue un espectador más en el Parque de los Príncipes. Mientras, Mbappé siguió a lo suyo y un nuevo disparo suyo salió rozando la base del poste. El 0-0 de París parecía que iba a ser un nuevo gran milagro blanco en su competición fetiche, pero Kylian no estaba por la labor.

El gran deseado por el Real Madrid se convirtió en su verdugo en el último minuto del descuento. Corría el minuto 94 cuando Mbappé destrozó a Lucas Vázquez por velocidad y puso la pelota lejos del alcance de Courtois. La resistencia, casi numantina, del portero belga cayó en el último tiro del partido.

Mbappé, héroe del PSG y sueño del Real Madrid, decidió la ida y deja la eliminatoria muy difícil para el equipo de Ancelotti. El conjunto blanco deberá remontar en el Santiago Bernabéu y no podrá contar con dos titulares indiscutibles como son Casemiro y Mendy. Mbappé abusó del Real Madrid y dio la mayor noche de gloria al PSG en la Champions antes de, previsiblemente, poner rumbo a la capital de España el próximo mes de julio. El destino, la vida y el fútbol.

PSG 1-0 Real Madrid

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Verratti, Danilo (Gueye, 87') Paredes; Di María (Neymar, 73'), Messi, Mbappé.

Real Madrid: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez, m.72), Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric (Valverde, 82'), Kroos; Vinicius (Hazard, 82'), Benzema (Bale, 87') y Asensio (Rodrygo, 72')

Goles: 1-0, 94' Mbappé.

Árbitro: Daniele Orsato (ITA), amonestó a los locales Verratti, Danilo, Kimpembe, Paredes y a los visitantes Casemiro, Militao, Mendy, Rodrygo.

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Parque de los Príncipes de París ante unos 47.000 espectadores

