Thierry Henry 'sentencia' el futuro de Mbappé: un gesto que lo da hecho por el Real Madrid

Kylian Mbappé es el gran protagonista del día. Su actuación en el partido de Champions League contra el Real Madrid confirmó (si hacía falta) su condición como mejor futbolista del mundo. Todo son elogios para el delantero del PSG, siendo la leyenda Thierry Henry uno de los que han hablado sin tapujos sobre él y su futuro. El ex de Arsenal o Barça le conoce bien y deja una pista clave.

Henry participó en la tertulia de CBS del PSG-Real Madrid. Se rindió a Mbappé una vez más, pero lo más interesante es lo que dice sobre lo que está siendo la temporada para él tras su fichaje frustrado por el club blanco el pasado verano.

"Voy a contar algo que quizás no sabéis. Al principio de temporada no hjabía renovado, quería irse y parecía que había firmado por el Real Madrid. O todo el mundo pensaba que había firmado por el Real Madrid", comenzó Henry su discurso. Siguió así: "Le abucheaban, la prensa le atacaba y él nunca dijo una palabra. Fue al césped y trabajó, trabajó duro y tuvo recompensa".

Henry ha podido verse con Mbappé esta temporada, en un encuentro organizado por Prime Video, y pudieron charlar distendidamente: "Estuve con Mbappé en una entrevista y le dije: 'Ese (en referencia al PSG) es tu equipo'. Y se sorprendió cuando se lo dije, pero todos lo saben. Hay que ser tonto para no darse cuenta. Ese es su equipo. Y ahora lo está demostrando todo el tiempo".

Entonces, Henry ya sabía que Mbappé debía ser el verdadero líder del PSG y que el club se había equivocado al dar las riendas a Neymar, primero, y a Messi, después, del equipo. La verdadera estrella es Kylian y no haber sabido detectarlo pesa ahora en el Parque de los Príncipes.

"Es difícil para mí, porque soy francés y debería querer que se quedara en la Ligue 1. En un equipo como este. Pero para mí, si querían asegurarse a Mbappé lo tendrían que haber hecho hace dos años", explica.

Es entonces cuando Henry es claro con el futuro de Mbappé: "No le demostraron amor y ahora otro equipo lo ha hecho. No sabemos cuál es... Pero no creo que se quede", sentenció. Si bien no se refiere a ningún club en concreto, su gesto al decir 'no sabemos cuál es' denota que la respuesta no es más que lo que todo el mundo ya da por hecho: el Real Madrid.

