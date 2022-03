Marcelo: "Me gustaría retirarme en el Real Madrid, pero no decido solo yo"

El inicio de la semana en El Hormiguero ha estado protagonizada por deportistas. Si el lunes visitaba a Pablo Motos el piloto de MotoGP Marc Márquez, este martes lo ha hecho Marcelo. El capitán del Real Madrid ha hablado sobre el pasado, el presente y el futuro. Además, ha contado alguna anécdota divertida y también una relacionada con Sergio Ramos de lo más emotiva.

¿Tiene privilegios el capitán?

"No tengo privilegios. Pero sí que, lo primero, es un orgullo ser el capitán y más ser el primer capitán, porque hay tres capitanes más. Sí que puedo hablar con el árbitro un poquito más fuerte que el resto, pero también es una responsabilidad".

Rol con los jóvenes

"Intentamos ayudar a todos los niños. También a los que suben de la cantera para entrenar o jugar. Yo llegué con 18 años o Sergio (Ramos), 19. Yo lo que intento es ayudar con mucha alegría y mucho trabajo. Trasladando mi experiencia a ellos".

Salir de fiesta con 18 años

"Hombre, salir puede. Tiene 18 años. Se puede hacer todo. Hay tiempo para todo. Hay días libres. Sí que es verdad que si tienes la oportunidad de tener un ejemplo, nosotros llevamos muchos años en el club. Así que si hablase con ellos, me escucharían. Yo llegué con 18 años y mi mujer tenía 17, claro que hemos disfrutado de la vida. ¿Las fiestas de Ronaldo? No las conocí, era muy pequeño".

La Liga, ¿en el bolsillo?

"Hay meses por delante. Tenemos que seguir con esta línea, pero veremos. Al final, hemos visto muchas cosas y también por respeto a los compañeros de otros equipos. Tenemos puntos de ventaja como líderes, pero hay que respetar siempre a los rivales".

¿Ganarán al PSG?

"Con calma, con tranquilidad... Sí tenemos frases preparadas -risas-. ¿Tú sabes lo que va a pasar mañana? ¿No? Pues eso, no veo el futuro. ¿Que Mbappé se ponga malo? No hay que desear el mal a ningún jugador. Si nosotros tenemos que ganar, que ganemos por nosotros. Por el bien del fútbol y del deporte, tienen que estar los mejores".

Fichaje de Kylian Mbappé

"No le veo porque no sé el futuro -risas-".

Fichaje por el Real Madrid

"Me dijeron que tenía que ir a Madrid. Le dije a mi novia, ahora mi mujer, que me iban a enseñar la Ciudad Deportiva del Real Madrid. De primeras, vi a Beckham de cara. Luego me llevaron al Santiago Bernabéu y allí me hicieron el traje a medida. Yo no me había puesto un traje en mi vida. Cuando llegué, me pusieron el contrato y no me lo pensé dos veces. Fue muy rápido. Muy rápido".

Llamada de Capello

"Fabio Capello me dijo '¿te quieres quedar hasta Navidades? Y le dije 'no, no, no, me voy a Brasil ahora mismo'. Era noviembre y yo tenía miedo".

Jugador que más le impresionó

"Beckham. Porque no era solo futbolista, era una estrella. También Roberto Carlos o Sergio Ramos, que aunque era muy joven, tenía un peso muy grande. También Van Nistelrooy, Raúl, Casillas...".

... y hablar con Beckham

"Para mí ya era difícil hablar el español en ese entonces, imagina el inglés. Siempre me trataron todos muy bien. Raúl, como capitán, nos trató muy bien a mí y a mi familia".

Sustituir a Roberto Carlos

"Le dije 'hola', con una voz de tímido -risas-. Tal cual. Imagina... tu ídolo de pequeño te trata como familia. Para él igual era normal, pero para mí no lo era. Es un tío diferente".

La Champions League

"La Champions para mí es el campeonato más grande que hay a nivel de clubes. La presión está toda la temporada, pero va aumentando según vas ganando y pasando de eliminatorias. Pero cuando llegas a una final es algo de otro mundo. Hemos ganado tres seguidas. En ninguna de las cuatro Champions que he ganado pude dormir por la tarde. Si no ganas, está todo mal. Es mucha presión, luego se va. Es algo que tienes que vivirlo, es único. Representas además a tu país. Representas a Brasil, jugando para España y para el Real Madrid. Es muy grande".

Nervios antes de la final

"Yo estaba intentando comer antes de la final contra la Juventus con Cristiano, Casemiro. Cristiano nos dijo 'oye, ¿os cuesta tragar?' y yo le dije 'sí' y fueron diciendo todos que sí -risas-".

Mear en los partidos

"He entrado al partido con muchas ganas, pero luego no te acuerdas. No te lo haces encima. Sudando te quitas algo de encima -risas-".

Final de Lisboa

"Estamos jugando. Centros, córner... Y llega el famoso córner. Yo siempre me pongo en la misma posición. Luka centró y yo vi a Sergio hacer el movimiento, solo miraba el balón. El cabezazo botó y entró. Esto en mi cabeza fue a cámara lenta. Fue como... increíble. Increíble".

Recuerdo de Sergio Ramos

"Nunca lo he dicho. Tenía ganas. Para mí fue, bueno es, un hermano mayor. Me ayudó muchísimo en mi carrera y en mi vida. Él me dijo 'tú subes conmigo a poner la bufanda a la Cibeles'. Para mí significó mucho. Llevo esto en el corazón. Este era un momento suyo. Es el capitán el que levanta la copa (la Champions) en Cibeles y él me dijo que fuese con él. Para mí significa mucho este momento".

Rival en la Champions

"Sí, será raro. Igual nos pasamos balones -risas-. Pero es un partido y le deseo después lo mejor. Es que la foto (con la Champions con Ramos) me ha emocionado, de verdad".

Futuro

"En mi cabeza quiero jugar hasta que pueda hacerlo con mi hijo. El futuro... no lo sé. De momento estoy muy tranquilo. Ahora soy capitán del mejor equipo del mundo. Estoy tranquilo y arropado por mis compañeros y por la gente del club".

Momento de decir adiós

"¿Preparado? Ahora mismo no pienso en esto. Me gustaría retirarme aquí. Hay un montón de cosas y no soy solo yo. Estoy muy contento y mi hijo también puede disfrutar de jugar en la cantera del Real Madrid".

¿Qué tipo de padre eres?

"No le digo nada sobre cómo tiene que jugar. Él tiene sus entrenadores y el Real Madrid hace muy bien este trabajo de cantera. Eso sí, me 'peleó' con el resto de padres y madres en los partidos -risas-".

Modelo de calzoncillos

"Yo tengo una plataforma y digo lo que voy a hacer. No tendría problema. Pero no voy a ser modelo de calzoncillos".

Empresa 12

"Estamos en el inicio y la cosa va muy bien. Con mi mano derecha, estamos muy a gusto. Nos dedicamos a varias cosas, pero nos va bien".

Trancas y Barrancas

- Penalti en la final de la Champions, el decisivo. ¿Tiras tú u otro?: "Tiro yo".

- ¿Analizáis al árbitro antes de un partido?: "Sí, sí. Lo tenemos en cuenta, también para llamarle por el nombre y no de usted o tú. Yo creo que los árbitros también nos estudian. Es normal saber si uno tiene un temperamento más fuerte".

- ¿Con tu pelo, los remates de cabeza duelen menos?: "Bueno, la verdad es que una vez me dieron un pelotazo por detrás y no me dolió. Por delante, sí duele. No sé el porqué... si será por el pelo. En la oreja es otro tema. Ahí duele siempre".

- ¿Cuándo vais en el autobús pasa como en el colegio con los macarras detrás y los buenos delante?: "No pasa porque yo voy delante y entonces debería ir detrás".

- La camiseta que ha cambiado que más ilusión le ha hecho: "La de Totti, que luego me la firmó".

- Calzoncillos que recomienda para jugar al fútbol: "A mí me gusta más ajustado".

- Alguna norma del fútbol que cambiaría: "Yo cambiaría una cosa. Pondría el saque de falta con el pie. Serían jugadas de peligro. Un saque de banda con el pie sería como un córner".

- Truco favorito al límite de la legalidad: "Bufff... no lo sé. Cuando jugaba de pequeño al fútbol sala me gustaba tocar un poquito el balón con la mano. Pero ahora no me dejan -risas-".

- Música del vestuario: "Tenemos una playlist. Motiva la música. Sí, sí me pongo de DJ. También Karim (Benzema). Antes Sergio (Ramos)".

[Más información - El tuit racista de Dani García, jugador del Athletic Club: llamó "mono" a Marcelo]

Sigue los temas que te interesan