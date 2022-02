La estrategia secreta de Marc Márquez en MotoGP: "Hay que estar serio y apretar la mandíbula"

Marc Márquez ha acudido al plató de El Hormiguero para abrir boca en esta nueva semana y, también, para cerrar por todo lo alto el mes de febrero en el programa que dirige Pablo Motos. El piloto de MotoGP está a punto de comenzar una nueva temporada en la categoría reina del motociclismo.

Pretemporada

"Los meses más duros son los de pretemporada, ya que es cuando más se trabaja. Luego, una vez empieza la temporada, normalmente, pasas una semana y media en casa y cuatro o cinco días fuera, que son los días de Gran Premio".

Toma de contacto

"A Catar llegaré el miércoles porque el jueves tenemos todas las fotos de presentación con el equipo y con el resto de pilotos. Ahí tienes que impresionar porque están los rivales al lado y todos vamos con nuestros diseños nuevos. Hay que estar serio y apretar la mandíbula".

Hoy ha venido a divertirse, el 8 veces campeón del mundo y que hoy se convierte en invitado Platino ¡@marcmarquez93! #MárquezEH pic.twitter.com/ZcnBijBtpP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 28, 2022

Décima visita a El Hormiguero

"Siempre venía cuando ganaba y ahora que he pasado por un mal momento también quería venir. La gente no es solo felicidad y sonrisas, también hay momentos duros. Y a mí me ha tocado vivir el momento álgido de un deportista que son las victorias y el momento más duro que son las lesiones".

Malos momentos

"Lo más duro es que un deportista llegue al punto de que lo deportivo quede en un segundo plano porque tema si se va a recuperar bien y va a poder hacer vida normal".

.@marcmarquez93 - “He vivido los momentos álgidos de un deportista y los momentos más duros como las lesiones” #MárquezEH pic.twitter.com/ygVjFBWgl5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 28, 2022

Calvario de lesiones

"En diciembre de 2018 me opero del hombro izquierdo y en diciembre de 2019 me opero del hombro derecho. Después me rompo el húmero del brazo derecho abriendo una ventana y me opero. Luego se infecta y me opero por tercera vez del brazo derecho. Al final, empiezo tarde la temporada, saltándome dos carreras, con infiltraciones, y cuando ya por fin gano dos carreras seguidas, me caigo en un entreno, me doy un golpe en la cabeza y empiezo a ver doble. Iba con el brazo en cabestrillo, pero a la Play podía jugar. Después tuve visión doble y ya nada, solo podía escuchar la radio".

Trancas y Barrancas

- Ir en los entrenamientos más despacio para que los rivales se confíen: "Sí, de hecho, en la última (sesión) lo hice".

- Haber disputado una carrera con un huevo torcido: "A veces pasa y no te puedes esconder".

- Fiestas con sus jefes japoneses: "A la mayoría se les cambia el color de la cara cuando beben".

