Racismo en el Granada - Cádiz: un aficionado provocó a Akapo imitando los gestos de un mono

El racismo vuelve a protagonizar un episodio que debe erradicarse de una vez por todas del fútbol. En esta ocasión, la víctima ha sido Akapo. El jugador del Cádiz sufrió en el Nuevo Los Cármenes los insultos de un energúmeno que se encontraba en la grada. El mismo que, además, imitó los gestos de un mono para completar su lamentable actuación.

De hecho, otro seguidor que se encontraba una fila más abajo, le recriminó su actitud intolerable. Akapo no dudó en contestar a la provocación en el campo y después de esto tomó la palabra. "Sé que esta gente no merece venir al estadio y no representa a la afición del Granada. No entra en mi cabeza que la gente te pueda insultar por tu color de piel", dijo el jugador tras el Granada - Cádiz de La Liga.

Todo ocurrió en el momento de la sustitución de Akapo. Segunda parte en Los Cármenes, superada ya la hora de partido. Entonces, un seguidor comenzó a imitar los gestos de un mono. Dedicando estos al lateral del Cádiz. Esta imagen no ha pasado desadvertida y según confirmaron en Gol, desde LaLiga están buscando a este seguidor. El objetivo es localizarle para denunciarle ante la Fiscalía.

ÚLTIMA HORA



️ @isaacfouto:



️ "LaLiga está localizando al aficionado que hizo el gesto racista a Akapo"



️ "Se le va a denunciar a la fiscalía"



#ElGranDebate pic.twitter.com/BVjjx6MmEf — Directo Gol (@DirectoGol) February 28, 2022

El propio Akapo se dirigió a hablar con el cuarto árbitro cuando llegó a la zona de banquillos para relatar lo sucedido. Esto puede desembocar también en una sanción para el propio Granada. Aunque la peor parte debe llevársela este presunto aficionado al fútbol cuya actuación en el Nuevo Los Cármenes fue horrenda.

Akapo, ejemplar

"Justo cuando he salido han empezado tres o cuatro que no representan a la afición del Granada. Les he dicho que eso sobraba y uno lo ha seguido haciendo. Por un lado me afecta, pero por otro hay que dar visibilidad, esa gente no merece estar en el fútbol, esto es para disfrutar y que haya respeto. Estoy un poco jodido, pero es gente que no merece venir al estadio", dijo para Gol el futbolista del Cádiz.

"En mi cabeza no entra que la gente insulte o que haya temas de racismo. Por mi parte lo trato con calma porque quiero hacer ver que no está bien lo que hacen. Lo ha visto todo el mundo, saben quién es y espero que lo aparten de fútbol. Ha habido gente que ha dicho que parase", agregó el defensa de Guinea Ecuatorial.

[Más información - El mensaje de Xavi a la afición del Barça: "Ya está, hemos pitado a Dembélé y es uno más"]

Sigue los temas que te interesan