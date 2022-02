Joan Mir quiere repetir título en MotoGP: "Cuando pruebas la victoria ya no quieres otra cosa"

Joan Mir (Palma de Mallorca, septiembre de 1997) afronta el 2022 con ambición y tranquilidad. El piloto balear puede estar ante un año clave en su carrera. Con el reto de sumar su segunda corona de MotoGP, tiene que resolver el asunto de su futuro. Termina contrato con Suzuki y como él mismo afirma, todo sigue en el aire.

No descarta que haya nuevas pistas sobre sus próximos pasos en breve. También las habrá sobre la decisión de la marca japonesa de contratar o no a alguien en la figura de team manager. No obstante, él está centrado en la nueva temporada que arrancará en Catar el próximo 6 de marzo. Ahí es donde tiene fijada la mirada y también el pensamiento, ya que no quiere ir más allá. Después del título ganado en 2020 y de haber finalizado en tercera posición el año pasado, ganar vuelve a ser el objetivo máximo del mallorquín.

Confía en que la nueva Suzuki GSX-RR le dé la oportunidad de volver a pelear por el mayor premio, pero este año sin ser la sorpresa. Para eso sabe que tendrán que apretar en clasificación y tener la capacidad de pelear por victorias. La regularidad, la constancia y el talento ya lo pone él.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Joan Mir nada más aterrizar de los test de pretemporada en el circuito de Mandalika (Indonesia). El piloto de Suzuki muestras sus impresions con motivo de la presentación del documental MotoGP Unlimited que se emitirá en el mes de marzo en Amazon Prime Video y que ha contado con THE MEDIAPRO STUDIO a cargo de la producción.

Entrevista con Joan Mir

¿Qué tal estás después de los problemas de estómago que tuviste en Indonesia?

Bien, ya estoy muy bien. Fue una intoxicación alimenticia bastante leve porque fue solo un día. En el último día de test me encontraba muy mal, pero cuando pasaron esas horas ya estaba mucho mejor.

¿Cómo ha sido tu pretemporada y cómo llegas mentalmente al inicio de curso?

Mi manera de enfocarlo siempre ha sido ir carrera a carrera. No voy pensando en el campeonato ni nada, voy pensando en hacerlo lo mejor posible en cada carrera. Este año no va a ser una excepción, voy con esa mentalidad. Saldré en Catar pensando solo en esa carrera y después a por la siguiente. Es la manera que a mí me funciona para enfocar las carreras.

¿Qué se puede esperar de Suzuki este año? ¿Va a estar en la pelea con Yamaha, Honda y Ducati?

Va a ser muy difícil. Este año hay mucha igualdad y va a ser complicado hacer resultados buenos. Va a tener mucha dificultad ser contantes. Con tanta igualdad, más gente va a ser capaz de estar ahí. Mis sensaciones con la moto han sido buenas. En los test me he encontrado bastante bien todos los días. Mi ritmo ha ido mejorando en cada sesión y cada día me encontraba más fuerte. Estoy muy contento con eso aunque haya sido una pena no poder hacer el último día porque siempre vas buscando afinar y hacer mejor el time attack para estar delante. Pero el segundo día me sentí muy bien en Mandalika y estoy satisfecho.

¿Va a ser uno de los puntos fuertes de Suzuki este año su evolución?

No sé todavía si la evolución de la moto va a seguir siendo buena, pero lo importante es que hemos mejorado un poco de cara a las primeras carreras. Luego hay que seguir mejorando durante el año. Siempre se ve que algunas marcas empiezan peor y acaban mejor o al contrario. Pero sí es importante que la evolución durante el año sea favorable porque al final es fundamental.

El objetivo de cada año desde el 2020 es ganar el título Joan Mir, piloto del Team Suzuki Ecstar

¿Qué aprendizajes tiene adquiridos el Joan Mir de 2022 respecto al de 2021?

Cada año intento hacer las cosas mejor desde las pretemporadas. Intento ser más completo y trabajar en los puntos débiles y me da la sensación de que cada año llego más preparado. Supongo que llegará un punto en el que esto no será así, pero de momento me da la sensación que llego más preparado que el año pasado. Esto no quiere decir que vaya a ser mucho más rápido, pero sí más maduro y con menos errores. Es muy importante no repetir los fallos de años anteriores. Luego veremos si con el paquete que tenemos este año podemos ser más rápidos. Sería bueno luchar más por la pole position que ya el año pasado terminamos muy cerca. Y también luchar por ganar carreras, eso es un objetivo principal.

¿El objetivo real de este año es ganar el título?

Sí, ese es el objetivo de cada año desde el 2020. Creo que ese año no lo fue, pero desde que lo tenemos lo que queremos es el título. Una vez que probamos la victoria no queremos nada que no sea eso y estamos aquí para ello.

¿Te esperas un año con pelea entre muchos pilotos?

Sí, me lo espero así. Con mucha igualdad y mucha gente que siempre va a estar ahí delante. Y luego siempre en cada carrera hay alguna sorpresa de pilotos diferentes que se cuelan. Para nosotros es muy importante siempre estar ahí entre los primeros. Tenemos que tener velocidad suficiente como para ser constantes en todas las carreras.

¿Es Marc Márquez el rival a batir este año o se ha ganado Fabio Quartararo esa condición tras haber ganado el título?

Yo creo que este año Fabio se merece ser el favorito. Ganó el año pasado de una manera muy buena y está claro que se merece serlo. Pero no nos podemos olvidar que Marc ha ganado unas cuantas veces en MotoGP y es un piloto que siempre va al límite. Tienes que contar con él porque sabes que va a estar delante. Cuento con que Marc lo pondrá difícil y dará ese extra de nivel al campeonato.

¿Qué ambiente hay en el equipo? ¿Se nota la falta de una figura de director como lo fue Davide Brivio en el año que ganaste el título?

Creo que la figura de team manager es una figura que nos hace mucha falta. El equipo lo sabe. Creo que dentro de poco tendremos noticias sobre esto, pero no soy yo el que toma estas decisiones, no es mi trabajo. Pero sí creo que nos hace falta y sé que Suzuki también quiere cerrar rápido un acuerdo con un team manager.

Davide Brivio junto a Joan Mir celebrando un triunfo en MotoGP Reuters

¿Va a influir la decisión que tome Suzuki con el team manager a la hora de tu renovación?

El tema de la renovación está un poco en el aire. El hecho de que se sepa quien va a ser el team manager es importante de cara a tomar una decisión. Yo tengo más o menos una idea de lo que quiero hacer, pero son muchas cosas las que tienen que ir hacia una misma dirección para decidir donde vas. En mi caso pronto sabremos cosas. Yo estoy centrado plenamente en este año y en hacerlo lo mejor posible. Está claro que la renovación es algo que se tiene que cerrar este año. No podemos demorarlo. Mi manager ya sabe un poco cuál es el camino que me gustaría o que debemos tomar. Y yo estoy centrado en lo que tengo que estar.

¿Te gustaría que este tema quedara zanjado en el verano o no es algo que te preocupe?

No me preocupa mucho. Creo que a todos los pilotos nos gusta tener el futuro cerrado, pero este año estoy especialmente tranquilo. Me puedo permitir el lujo de estar más tranquilo que otros años y estar más centrado en la primera parte de la temporada y no en intentar ir a por un contrato.

¿Cómo ha sido la experiencia de estar dentro del documental MotoGP Unlimited?

Es un formato que me hace mucha ilusión. Hemos visto que en la Fórmula 1 se hizo algo parecido que a mí me encantó. Tengo ganas de ver cómo va a quedar todo. Es una manera de atacar a un público que normalmente no ve mucho las carreras. Es una manera de verlo más intensa y diferente. Se ve todo desde dentro. Tengo ganas de verlo y me siento muy afortunado de estar en este documental.

Tengo dos facetas y quiero que la gente las conozca. Joan Mir, piloto del Team Suzuki Ecstar

¿Puede suponer un aprendizaje para ti el verte en la pantalla cómo eres y cómo te comportas?

Sí, puede ser. Yo no me creo un personaje para las carreras, me muestro tal y como soy. En el documental se ve esto, que soy un tío bastante serio durante las carreras. Pero también tengo otra faceta totalmente diferente cuando estoy en casa. Soy una persona que me gustan mucho las bromas y estar jugando. Son como dos facetas diferentes que tengo ganas de que la gente las conozca.

¿Cuáles crees que van a ser las sorpresas de la temporada?

Cada año pasa de todo, por eso los años pasan tan rápido en este mundo. Cambia todo de una carrera a otra. Si vemos todo lo que pasó el año pasado... pues realmente todo está metido dentro de una temporada. Es brutal todo lo que puede pasar así que no sé qué nos puede deparar, pero intentaremos que salga bien. Sabemos que habrá de todo, pero en las carreras también todo cambia cuando hay agua, cuando se produce un flag to flag y eso le da todavía más emoción. Estaremos preparados para lo que pueda pasar.

