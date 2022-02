El COE consigue la paz entre Aragón y Cataluña: la candidatura para los JJOO de 2030, más cerca

Todavía no es un hecho consumado, pero sí muy encaminado. La paz entre Aragón y Cataluña está más cerca y con ello la presentación de la candidatura conjunta para los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030. Barcelona-Pirineos va camino de convertirse en una realidad después de que el COE haya conseguido que el armisticio entre ambas partes esté a punto de consumarse.

Javier Lambán, Pere Aragonès y sus respectivos gobiernos no van a solucionar sus discrepancias en cuestión de días ni horas. No obstante, sí parece viable que puedan dejar a un lado sus diferencias de cara a la consecución de esa candidatura nacional para los Juegos Olímpicos del año 2030.

El ultimátum dado por Javier Lambán, quien aseguró que el proyecto sería conjunto y de nación, o no sería, parece que ha terminado ganando por encima de las ansias separatistas catalanas. La guerra no ha terminado, pero sí parece que ese ansiado pacto esté más cerca que nunca. Algo que hace unos días parecía un objetivo muy lejano. Además, el COE sabe también que de no ser en unidad, obtener la celebración de la cita olímpica invernal será imposible.

La labor del Comité Olímpico Español y de Alejandro Blanco está dando sus frutos y la situación avanza de manera satisfactoria. Próximamente se dará más pasos que consumarán este éxito y que permitirán presentar ante el COI el primer proyecto real de la candidatura. Esto servirá para empezar a dar forma real a esta complicada empresa que se está pergeñando en los Pirineos.

Burgos-baqueira-beret-muerto-lunada

El encuentro clave

Este jueves tuvo lugar un encuentro muy importante entre dos figuras que son claves en este proyecto. Son Javier Lambán y Alejandro Blanco. El trabajo pacificador del presidente del COE está dando sus frutos poco a poco y parece que terminará consiguiendo ese reto de sacar adelante el que será uno de sus grandes proyectos históricos.

Alejandro Blanco cree que todas las partes implicadas han entendido ya que el trabajo tiene que ser conjunto. Si en la candidatura no impera la fuerza conjunta de las dos comunidades, el proyecto no tendrá mayor recorrido. Por eso, ha pedido responsabilidad a todos los agentes implicados para que el éxito reine en Barcelona-Pirineos 2030.

El presidente del COE y Javier Lambán se reunieron en Zaragoza para seguir dando recorrido a su pacto y ambos consideran que los últimos días han sido claves. Hay avances significativos y brotes verdes de haber encontrado una cierta calma dentro de la tensión general que reina en esta guerra.

Blanco también le ha pedido a las dos partes en las últimas horas altura de miras para resolver un asunto que es de interés nacional. Considera que la situación no puede enquistarse por hechos tan nimios como el nombre que finalmente lleve la candidatura y que eso debe resolverse ejerciendo una labor de diálogo y entendimiento entre personas que no dejan de ser políticos.

Ahora solo falta que tanto Lambán como Pere Aragonès puedan llevar a cabo esa reunión que quedó aplazada por el descontento del Gobierno de Aragón. Blanco les emplaza a que tengan un encuentro productivo en el que puedan arreglar sus diferencias o, al menos, aparcarlas. Insiste en que el proyecto morirá si la candidatura no es perfecta e incuestionable y que eso solo lo conseguirán trabajando codo con codo.

Alejandro Blanco, durante la XVI Gala anual del Comité Olímpico Español EFE

La victoria del COE

El encuentro celebrado en Zaragoza entre Lambán y Alejandro Blanco ha supuesto la confirmación de varias victorias del Comité Olímpico Español. Un proyecto que estaba parado, estancado y con serias amenazas de pudrirse, ha recuperado vitalidad y se ha vuelto a poner en marcha. Los avances son significativos.

De momento, ninguna de las partes ha querido poner solución pública a ese ya famoso problema del nombre. Sin embargo, Lambán reconoce que la opción que ya circula de Barcelona-Zaragoza-Pirineos es una posibilidad que les convence y a la que no ven fisuras porque para ellos implica que hay colaboración y equidad.

Para Lambán, las cosas avanzan ahora en la buena dirección gracias a la intercesión del COE. Por ello, aunque no está del todo solucionado, Alejandro Blanco cree que ha sido capaz de hacer entender a los agentes implicados que es realmente necesario que la candidatura sea un ejemplo de unidad. Esa es la única posibilidad real que tendrán de entrar en la pelea.

El presidente del COE ha pedido que el proyecto lleve en su ADN palabras como colaboración o entendimiento para completar el impresionante trabajo técnico y logístico que se puede llegar a hacer. Por eso, en el relato tienen que quedar a un lado los egos y también las rivalidades.

Una de las mayores pruebas del triunfo del COE es que ya están en marcha los diferentes estudios que se tienen que llevar a cabo para que el proyecto tome forma. La posibilidad de crear o no macroinstalaciones y también del impacto medioambiental de los Juegos ya están en proceso, lo que implica que la candidatura empieza a andar con cierta seguridad después de superar momentos de mucha zozobra.

Pere Aragonès en un fotomontaje con la Candidatura olímpica para el 2030 David Vicente

Los próximos pasos

Ahora que ya es una realidad que la candidatura de los Pirineos avanza, es necesario que se empiecen a conocer nuevos detalles sobre el proyecto. De momento, desde el COE se prefiere no revelar grandes elementos del mismo para evitar que pierdan valor. Sin embargo, el encargo de esos estudios sobre la construcción de macroinstalaciones y del impacto medioambiental ya incorporan algunas novedades.

El paso más importante que hay ahora por delante se ha situado dentro de unos días, concretamente el 28 de febrero. Es la fecha elegida para que la comisión técnica de la candidatura realice una primera gran reunión con tres representantes de Cataluña, otros tres de Aragón y otros tres del Comité Olímpico Internacional.

El motivo de este encuentro será avanzar en el diseño del proyecto, el cual tendrá que pasar por la aprobación de las diferentes comisiones de evaluación nacional que se tienen que crear y que lo juzgarán antes de ser presentado al COI. Ese será el primer gran empujón que recibirá antes de que en el mes de mayo tenga que ser defendido ante el Comité Internacional.

En ese momento se producirá la visita de la comisión técnica del propio COI antes de que llegue el momento de entregar el dosier definitivo. Para su elaboración y posterior corrección tendrán unos meses tras superar el citado primer control. Alejandro Blanco ha querido resumir este impulso con estas palabras, confiado en que las cosas avanzarán a partir de ahora mucho más rápido y con pasos seguros: "Los trabajos siguen, el ambiente es extraordinario y los tres miembros de los respectivos gobiernos y del COE están haciendo un trabajo técnico verdaderamente importante, pensando en una única candidatura".

[Más información: El trabajo de paz del COE para los JJOO de Pirineos 2030: busca nuevas sedes en Bosnia y Andorra]

Sigue los temas que te interesan