Pere Aragonès insiste en que Cataluña lidere la candidatura para los JJOO de invierno 2030

Cataluña quiere ser la cabeza visible del proyecto para que España vuelva a organizar unos Juegos Olímpicos. Tras el fallido encuentro con el presidente de Aragón, Javier Lambán, y una semana después de reunirse con el presidente del COE, Alejandro Blanco, Pere Aragonès ha abogado porque su comunidad autónoma "lidere" una candidatura "fuerte" a la cita de invierno de 2030. Eso sí, ha recalcado que en todo mometo están abiertos a "la participación a otros territorios".

En la sesión de control al presidente catalán en el pleno del Parlamento de Cataluña, el líder del PSC, Salvador Illa, ha interpelado a Aragonès sobre si está a favor de una candidatura conjunta con Aragón para esa cita olímpica. Aragonès ha respondido que "el Govern apuesta por que se celebren Juegos en el Pirineo en 2030", que deben ser "sostenibles", pues "no hace falta construir infraestructuras que queden después en desuso" y se debe evitar la "especulación urbanística", ha dicho.

Illa ha replicado que Cataluña "no puede dejar escapar" la posibilidad de celebrar los Juegos, por lo que le ha brindado "todo el apoyo" del grupo socialista para "trabajar juntos y hacer posible" la celebración de los Juegos. "No perdamos de vista que hacerlo con Aragón suma y ayuda. Celebro que usted lo vea de la misma manera", ha comentado con ánimo constructivo. Menos complicidades ha encontrado en los 'comuns' y la CUP, que sigue criticando el proyecto.

Ple del Parlament - Emissió en llengua de signes - Sessió ordinària (continuació) - Saló de sessions https://t.co/m0q881glXx — Parlament de Catalunya (@parlamentcat) February 9, 2022

Tiende la mano a Aragón, pero imponiendo que su comunidad sea la cara visible. "¿Estos Juegos los tiene que hacer solo Cataluña? No. Desde el primer momento hemos estado abiertos a que pueda ser con participación de otros territorios, siempre teniendo en cuenta no solo la trayectoria de esta candidatura, que no empieza ahora, sino también quién puede acoger pruebas desde la vertiente técnica. Cuando hablamos de liderazgo, es esto", concretó. Los frentes están claros y, si no hay unanimidad, parece que España podría quedarse sin candidatura.

Diatriba

Con Pere Aragonès y Javier Lambán enfrentados, el Comité Olímpico Español ha intentado interceder en pro de la cordialidad para que ambos territorios colaboren en la mayor igualdad posible. Tal y como defienden de manera pública y privada, en Barcelona - Pirineos 2030 no tiene cabida un papel igualitario para Aragón. Solo les consideran un agregado más dentro de una estrategia más propia de una afrenta política.

El gobierno catalán pedirá la opinión a los vecinos de las comarcas de Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell y la Cerdanya sobre la viabilidad de las olimpiadas en el territorio. No obstante, todavía no ha concretado la fecha exacta de la consulta, aunque la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha asegurado que podrán participar en la consulta los mayores de 16 años residentes en estos territorios, lo que supone alrededor de 63.000 personas.

