Dani Alves recibe una dura sanción por clavarle los tacos a Carrasco

La RFEF no ha escatimado a la hora de sancionar la tremenda entrada de Dani Alves sobre Yannick Carrasco del pasado domingo. El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha sancionado con dos partidos de suspensión al jugador del FC Barcelona tras ser expulsado por clavarle los tacos por detrás al del Atlético de Madrid en el último partido de La Liga entre los dos equipos. Xavi Hernández no podrá contar con él ante el Espanyol y el Valencia.

Fue la jugada más polémica del fin de semana. En el minuto 70, con el Barça ganando 4-2 y habiendo marcado incluso un gol y asistido en otro, Dani Alves pisó el gemelo derecho de Carrasco con el balón a varios metros y con el juego totalmente parado por el árbitro. Sin haberlo visto inicialmente, a Gil Manzano le indicaron que fuera a revisar la jugada al VAR. Sin pensárselo, el colegiado expulsó con la roja directa al lateral del Barcelona.

Hay malestar en el FC Barcelona por esta cuestión. El principal motivo de la sanción es lo redactado por el colegiado extremeño en el acta: "En el minuto 69 el jugador (8) Alves Da Silva, Daniel fue expulsado por el siguiente motivo: Impactar con sus tacos en el gemelo del adversario sin opciones de jugar el balón". Este final de la frase es un agravante, según apunta el artículo 114 del código disciplinario de la RFEF.

Dani Alves abandona el campo bajo la protesta de Xavi Hernández. EFE

"En aquellos casos en que la expulsión del terreno de juego se deba a situaciones en que el futbolista no hubiera tenido posibilidad de disputar el balón, la suspensión será de al menos, dos partidos". Estas acciones se diferencian de las que el futbolista sí intenta jugar el balón. En ese caso, la sanción hubiera sido de un partido: "La expulsión directa durante el transcurso de un partido acarreará la imposición de la sanción de suspensión durante, al menos, un partido, salvo que el hecho fuere constitutivo de infracción de mayor gravedad".

Otros dos partidos

Con esta suspensión, Dani Alves no volverá a jugar con el Barça hasta el 27 de febrero. El lateral se pierde el derbi ante el Espanyol y el partido en Mestalla frente al Valencia, ambos por la sanción, y tampoco jugará ninguno de los dos partidos de la eliminatoria de la Europa League ante el Nápoles por no estar en la lista de Xavi para la competición europea. No fue inscrito en la competición continental debido al límite de solo tres altas nuevas a partir del mercado invernal.

Titular para el técnico azulgrana, el lateral brasileño marcó un gol contra el Atlético, dio una asistencia y fue expulsado en la segunda parte por una absurda entrada. A pesar de sus 38 años, es el jugador elegido por Xavi para esta posición. Sergiño Dest, fichado hace un año y medio por 21 millones de euros, no es un futbolista del agrado y Sergi Roberto, por su parte, sigue de baja, aunque Xavi lo prefiere como interior. Mingueza ha perdido mucho protagonismo con el actual técnico.

