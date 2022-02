Escándalo por un supuesto caso de dopaje en los JJOO de Pekín 2022: Kamila Valieva, la rusa de 15 años

Kamila Valieva rompía con todo lo que se había visto hasta ahora en la historia del patinaje artístico con solo 15 años este lunes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. Pues de forma inesperada, la ceremonia de entrega de medallas para el evento se canceló. Ahora se ha descubierto que tiene que ver con un resultado positivo en un control de dopaje con los focos señalando a la joven patinadora de Rusia, tal y como explica el portal especializado Inside the Games.

La Unión Internacional de Patinaje confirmó que la demora se debió a un problema legal y la información explica que se trata de una prueba de drogas realizada por Valieva antes de Pekín 2022. La naturaleza exacta del problema de Valieva no está clara, pero la situación es complicada porque, según las reglas del Código Mundial Antidopaje, ella es una "persona protegida". Esto quiere decir que no puede ser identificada oficialmente si es culpable porque "en el momento de la infracción no ha cumplido los 16 años".

El portal explica que el retraso en la ceremonia se debe a que varios equipos legales están actualmente involucrados trabajando en el complejo caso que se espera que se prolongue hasta este jueves antes de llegar a una conclusión. Si se sanciona a Valieva, es probable que las penas sean mucho menos severas que si tuviera más de 16 años. Lo que sí se vería revocado sería el papel que desempeñó el equipo del Comité Olímpico Ruso, al que muy probablemente se le retiraría la medalla de oro.

Kamila Valieva, durante su actuación en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022. EFE

Los rumores se extendieron cuando cuatro patinadores rusos no asistieron a su sesión de entrenamiento prevista el miércoles. No estaba claro por qué no habían entrenado. El portavoz del COI, Mark Adams, explicó: "Surgió una situación con poca antelación que requiere una consulta legal. Puede apostar su último dólar a que estamos haciendo todo lo posible para que esta situación se resuelva lo antes posible. No puedo dar más detalles, pero haremos todo lo posible".

Mientras tanto, la legendaria entrenadora rusa Tatiana Tarasova ha negado que alguno de los patinadores del Comité Olímpico Ruso se dope. "Esto no puede ser cierto. Nos pueden señalar con el dedo, pero todos estamos limpios", sentenció. Cabe señalar que Rusia no compite en estos Juegos bajo su bandera por la sanción que le impuso la Agencia Mundial Antidopaje en 2019 por la trama de dopaje de estado que orquestó el país.

La niña milagro

El caso de Valieva es más excepcional por su edad. En Rusia, donde el debate sobre si deportistas tan jóvenes deberían cargar tanta responsabilidad no se vive al igual que en otras tierras, ya llevan años convencidos de que tienen una Nadia Comaneci en potencia. Ha sido la primera mujer en hacer un cuádruple en unos Juegos Olímpicos. Si no arriesga más en sus competiciones es porque la Unión Internacional de Patinaje prohíbe los cuádruples en categoría femenina. Pero Kamila domina el triple axel, ese movimiento solo reservado para los hombres.

