La Generalitat complica los JJOO 2030: Aragón solo tendrá las pruebas sin "uso social en Cataluña"

La Generalitat de Cataluña ha vuelto a remarcar su intención de ser la gran protagonista en la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030. Laura Vilagrà, consejera de presidencia, ha dejado a Aragón aquellas pruebas "que no tienen tanto uso social en Cataluña" y ha destacado que el objetivo es "tener el máximo de disciplinas posibles" en territorio catalán. Un nuevo gesto que complica la unidad de la conocida como candidatura Barcelona-Pirineos 2030, nombre también rechazado por los de Lambán al no tener en cuenta a Aragón.

Vilagrà, en una rueda de prensa para detallar cómo será la consulta en la que la población de Alt Pirineu y Arán vote de forma vinculante sobre si realizar o no la candidatura, ha sido tajante. "Planteamos una candidatura que pueda tener el máximo de disciplinas posibles en Cataluña, pero que también se abra a otros territorios en las disciplinas en las que nosotros no tenemos tradición", ha indicado.

La consejera de presidencia ha explicado que "no tendría sentido hacer construcciones faraónicas para 15 días", por lo que será solo en esos casos donde las pruebas se realicen lejos de Cataluña. Para estas, "que no tienen tanto uso social" en la Comunidad Autónoma, hay opciones de que "se hagan en Aragón". La decisión no está tomada y "es un tema que se está trabajando y que aún no está cerrado", por lo que es probable que la organización aragonesa rechace ese segundo plano.

La consulta dels Jocs Olímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona 2030 es farà a la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran; i se celebrarà durant la primavera d’aquest any. Ens vam comprometre a donar la veu a la gent i a fer uns Jocs amb i pel territori, i així serà pic.twitter.com/Fl3lgS9n8j — Laura Vilagrà Pons (@LauraVilagra) January 21, 2022

En lo que respecta a la consulta, se realizará en Alt Pirineu y Arán en "la primavera de este año". "Nos comprometimos a dar la voz a la gente y a hacer unos Juegos con y por el territorio, y así será", ha celebrado Vilagrà durante su intervención. La consulta será vinculante y tendrá como edad mínima de participación los 16 años. La pregunta que se formulará aún no está decidida.

Según la consejera, estos Juegos "forman parte de una estrategia para impulsar el Pirineo". "El Govern tiene cerca de 200 acciones para esta legislatura. Es una visión a largo plazo con leyes como la del territorio, la montaña o el plan estratégico del Pirineo".

Además, ha incidido en que no se deben "entender los Juegos como un evento de solo 15 días", sino que deben funcionar "como impulso para el territorio" y suponer "un legado para los Pirineos". "Siempre respetando la biodiversidad y los espacios naturales sin infraestructuras ni equipamientos faraónicos", ha remarcado la consejera de la Generalitat.

Aragón, sin relevancia

A la vista de las declaraciones de Vilagrà, la organización catalana ha reafirmado su intención de comandar la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030. Aragón, que reclamó tener el mismo protagonismo, sigue sin obtener el reconocimiento de la Generalitat. Y desde la Generalitat no descartan que se pueda ampliar alguna prueba a Andorra, aunque "aún no se ha hablado" con los responsables.

Tras estas declaraciones, se está a la espera de que Aragón analice la situación. ERC y Junts son quienes mantienen su apuesta por la candidatura con el apoyo del PSC, mientras que la CUP se ha convertido en el partido que está comandando la campaña contra los Juegos. Por el contrario, la primera consulta realizada y publicada por la propia Generalitat da un 73% de apoyos a la organización de estos Juegos según una encuesta de 1.500 personas. La próxima primavera será la votación definitiva.

[Más información - Cataluña da otro paso para oficializar su candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030]

Sigue los temas que te interesan