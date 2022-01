Chloe Kim, la reina de los JJOO de Invierno que tiró su medalla de oro a la basura: "Odiaba la vida"

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 comienzan el próximo 4 de febrero en Pekín (China). Con férreas restricciones por la nueva oleada de la pandemia de la Covid-19 y con algunos rostros que ya comienzan a convertirse en virales, como es el caso de Chloe Kim.

La ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2018, en la modalidad snowboard halfpipe, la deportista habla antes de la cita en Pekín después de que Time le haya dedicado su última portada. Kim ha asegurado en la entrevista que llegó a odiar la vida, hasta el punto de tirar su medalla de oro a la basura de la casa de sus padres.

"Vi que no podía ir tranquila ni a mi lugar favorito; empezaron a decir que era una borde pero no es así, venía de los 2 meses más intensos de mi carrera y lo único que quería era tranquilidad y un sándwich de jamón y queso...", ha asegurado la estadounidense.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chloe Kim (@chloekim)

La televisión llamó a sus puertas. Incluso recrearon una muñeca Barbie con su imagen y también le mencionaron en los Premios Oscar. Una nueva estrella había 'nacido' en Estados Unidos. Pero eso no fue un regalo para ello. "Odiaba la vida", ha asegurado Chloe Kim en la citada publicación.

Intentó hacer borrón y cuenta nueva. Para ello, en el año 2019 se inscribió en la prestigiosa Princeton University. Se fue a vivir al campus, pero desde el primer minuto se convirtió en una celebridad allí. Pidiéndole fotos el resto de estudiantes y sintiéndose el centro de atención que quería evitar al ingresar en la universidad.

Víctima de racismo

La deportista ha sufrido, por otro lado, duros ataques racistas. Con tan solo 13 años conquistó la medalla de oro en los X Games 2014. Después subió una fotografía a su cuenta personal de Instagram con la presea y comenzó a recibir mensajes racistas: "Acabé llorando hasta dormirme en la que tenía que ser la noche más feliz de mi vida".

"Ya no me importa, me he dado cuenta de que tengo tantas cosas buenas en la vida que las malas no pueden afectarme, son solamente como un mosquito volando a mi alrededor", ha afirmado una Chloe Kim que ha adelantado que tiene tres trucos nuevos de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno: "Son una evolución de todo lo que he hecho".

Por último, también ha recordado lo que le ocurrió a Simone Biles durante los pasados Juegos Olímpicos, celebrados en el verano de 2021. "Que alguien se pusiera a ella por delante de un oro olímpico fue inspirador".

[Más información - Ander Mirambell y sus cuartos JJOO de Invierno: el juvenil del Espanyol que hará historia en Pekín]

Sigue los temas que te interesan