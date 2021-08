Las mujeres reinan el deporte en 2021: Biles y Osaka, las atletas más influyentes del año

El año 2021 entra en su recta final y llega el momento de que se comiencen a publicar diferentes rankings. De los mejor pagados a los más influyentes y es sobre esto último donde hay un dato que cabe destacar. Al contrario que en anteriores ediciones, en este último año las mujeres son las reinas, colocándose en primera línea figuras como las de Simone Biles o Naomi Osaka.

El ranking anual de deportistas más influyentes en las redes sociales este 2021 ya ha sido publicado. SportsPro y Greenfly se han encargado de elaborar la clasificación de los 50 deportistas que más influencia tienen en las redes sociales basándose en cinco elementos: frecuencia de publicación, alcance, participación, demografía de los seguidores y atractivo de los fanáticos.

Estos cinco elementos se miden según la actividad de las cuentas de los deportistas en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Aquí no importa cuántos seguidores tenga cada personaje, sino el factor 'comercial' de cada figura. Así lo explica Paul Guest, director comercial de SportsPro: "Se basa no solo en el alcance, sino también en la comprensión del atractivo y la demografía con poder adquisitivo, sentimos que los 50 de este año representaran una verdadera imagen de dónde se encuentra el marketing de atletas en un mundo donde sus voces se escuchan más fuerte que nunca".

Naomi Osaka, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Reuters

Con los parámetros claros, se vuelve al inicio de toda la historia. En años anteriores era lo normal que los hombres copasen no solo los primeros puestos de la lista, sino que además para ver a la primera mujer había que ir bajando la mirada. De hecho, la única habitual en el Top Ten en las últimas ediciones ha sido una Naomi Osaka que ahora ocupa el segundo lugar.

Este subidón de la tenista japonesa se debe a que ha estado en boca de todos desde que decidió abandonar Roland Garros por sus problemas de ansiedad. Osaka ha visibilizado los problemas de salud mental en los deportistas de élite y, recientemente, volvió a llorar en rueda de prensa ante los medios de comunicación.

"En ese momento, no estaba orgullosa. De hecho, sentí que era algo que tenía que hacer por mí misma. Tanto era así (el sufrimiento) que me quedé en mi casa por unas semanas, tenía vergüenza de salir a la calle porque no sabía cómo me iban a mirar, si me iban a mirar de una manera diferente a cómo lo hacían antes", dijo Naomi Osaka, quien señaló que para ella fue muy importante poder disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Precisamente, la tenista puso de relieve que suele utilizar sus redes sociales como vía de escape para exponer qué le pasa: "Solo puedo hablar por mí misma. Desde joven, los medios han tenido mucho interés en mí por cómo juego y, en primer lugar, por ser tenista. Soy diferente a mucha gente y muchas veces no puedo evitar hablar de algunas cosas en Twitter o evitar que haya muchos artículos sobre mí. Sé que es porque he ganado un par de Grand Slams".

Si Naomi Osaka es la segunda en este particular ranking de deportistas más influyentes, la número uno es una Simone Biles que también ha tenido que afrontar públicamente sus problemas de salud mental. Fue en los Juegos Olímpicos cuando la gimnasta 'rompió'. La atleta estadounidense dijo basta y dejó de participar en cuatro de las seis finales a las que se había clasificado.

Antes de las finales, la gimnasta ya reveló que "a veces" sentía "el peso del mundo sobre sus hombros". Esto no fue una llamada de atención, sino una petición de SOS que no se supo o no se quiso ver. Pero de inmediato ella dio un paso a un lado y tuvo el apoyo de su equipo y de todos los aficionados, incluso de sus rivales, quienes celebraron el bronce conseguido por Biles en la barra de equilibrio.

Simone Biles, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Reuters

Tras Tokio, Simone Biles puso de relieve en la NBC que es difícil para cualquier deportista de élite, pero más para una mujer porque "todo el mundo reza por tu caída y quiere que te arruines". "Lo que hacemos no es fácil, si no todo el mundo podría hacerlo. Pero, al fin y al cabo, no solo somos atletas o artistas, sino que también somos humanos y tenemos emociones y cosas que nos ocupan entre bastidores y que no os contamos. Creo que es algo de lo que la gente debería ser más consciente", aseguró en la televisión estadounidense.

Sea como fuere, tanto Simone Biles como Naomi Osaka han conseguido llegar a los aficionados. Visibilizar problemas de salud mental como los suyos es un paso muy valiente y los seguidores se lo han reconocido con su cariño y apoyo -aunque siempre existan excepciones, como en todo-. Ellas han sido las dos deportistas más influyentes de 2021 y el tercer cajón de este 'podio' lo ocupa otra mujer: Ashlyn Harris.

'Canelo', futbolistas y españoles

Ashlyn Harris es la tercera en la lista. La portera del Orlando Pride y de la selección de Estados Unidos además puede presumir de compartir hueco en el Top Ten con su mujer, la también futbolista Ali Krieger, que ocupa el séptimo lugar. Ambas adoptaron un bebé este año, Sloane Phillips. En cuanto al resto de deportistas que figuran entre los diez primeros puestos, cabe destacar al primero de ellos, el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez.

Canelo ocupa la cuarta posición del ranking de deportistas más influyentes de 2021 y para encontrar a los primeros futbolistas solo hay que bajar al quinto y sexto puesto, en los que se encuentran, respectivamente, Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo. El Top Ten lo cierran los tenistas Stefanos Tsitsipas (octavo), Novak Djokovic (noveno) y la futbolista, también del Orlando Pride, Alex Morgan (décima).

Del 11 al 20 se colocan nombres muy conocidos para los aficionados. Desde Leo Messi a Sergio Ramos, ambos fichajes de verano del PSG, así como el también futbolista Karim Benzema, el tenista Roger Federer o el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. El primer español es, precisamente, Ramos, quien aparece en el puesto 14º, mientras que Rafa Nadal es el otro deportista español de la lista (26º). Cierra el Top 50, el jugador de los Phoenix Suns, y novio de Kendall Jenner, Devin Booker.

Top 50

1. Simone Biles (Gimnasia artística - Estados Unidos)

2. Naomi Osaka (Tenis - Japón)

3. Ashlyn Harris (Fútbol - Estados Unidos)

4. Saúl 'Canelo' Álvarez (Boxeo - México)

5. Paulo Dybala (Fútbol - Argentina)

6. Cristiano Ronaldo (Fútbol - Portugal)

7. Ali Krieger (Fútbol - Estados Unidos)

8. Stefanos Tsitsipas (Tenis - Grecia)

9. Novak Djokovic (Tenis - Serbia)

10. Alex Morgan (Fútbol - Estados Unidos)

11. Hardik Pandya (Crícket - India)

12. Lionel Messi (Fútbol - Argentina)

13. Roger Federer (Tenis - Suiza)

14. Sergio Ramos (Fútbol - España)

15. Karim Benzema (Fútbol - Francia)

16. Lewis Hamilton (Fórmula 1 - Inglaterra)

17. Te’a Cooper (Baloncesto - Estados Unidos)

18. Robert Lewandowski (Fútbol - Polonia)

19. Grigor Dimitrov (Tenis - Bulgaria)

20. Nyjah Huston (Skate - Estados Unidos)

21. Serena Williams (Tenis - Estados Unidos)

22. Candace Parker (Baloncesto - Estados Unidos)

23. Kylian Mbappé (Fútbol - Francia)

24. LeBron James (Baloncesto - Estados Unidos)

25. Dominic Thiem (Tenis - Austria)

26. Rafael Nadal (Tenis - España)

27. Thomas Müller (Fútbol - Alemania)

28. Katie Ledecky (Natación - Estados Unidos)

29. Valentino Rossi (MotoGP - Italia)

30. Stephen Curry (Baloncesto - Estados Unidos)

31. Neymar Jr. (Fútbol - Brasil)

32. Daniel Ricciardo (Fórmula 1 - Australia)

33. Bethany Hamilton (Surf - Estados Unidos)

34. Kristie Mewis (Fútbol - Estados Unidos)

35. Megan Rapinoe (Fútbol - Estados Unidos)

36. Gabriel Medina (Surf - Brasil)

37. Kelley O'Hara (Fútbol - Estados Unidos)

38. Riyad Mahrez (Fútbol - Argelia)

39. Julie Ertz (Fútbol - Estados Unidos)

40. Cody Bellinger (Béisbol - Estados Unidos)

41. Mesut Özil (Fútbol - Alemania)

42. Chloe Kim (Snowboard - Estados Unidos)

43. Tobin Heath (Fútbol - Estados Unidos)

44. Lieke Martens (Fútbol - Holanda)

45. Sydney Dwyer (Fútbol - Estados Unidos)

46. Cam Newton (Fútbol americano - Estados Unidos)

47. Shikhar Dhawan (Crícket - India)

48. Paul Pogba (Fútbol - Francia)

49. Sydney McLaughlin (Atletismo - Estados Unidos)

50. Devin Booker (baloncesto - Estados Unidos)

