Max Verstappen bromea sobre Fernando Alonso: "Se hace mayor... pero sigue siendo rápido"

Fernando Alonso es uno de los pilotos más admirados de la parrilla. Aunque no tiene opciones de luchar por el Mundial de la F1 en este 2021, el nombre del asturiano es uno de los que más pronuncian sus compañeros. Precisamente, sobre él ha hablado recientemente Max Verstappen.

El piloto de Red Bull habló en DAZN, en un espacio que se llama Alta Tensión, sobre Fernando Alonso. Entre bromas, Max Verstappen ha asegurado que desde que era un niño ha seguido a 'Magic', pero además también ha hablado sobre sí mismo, sobre cómo es cuando se sube a un monoplaza.

Tampoco ha obviado uno de los temas más calientes de la temporada en el Gran Circo. Y es que quién no se enteró de lo sucedido entre 'Mad Max' y Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Silverstone, en el que el neerlandés acabó fuera tras una maniobra muy polémica del siete veces campeón del mundo.

Repaso de Max

En primer lugar, Max Verstappen ha hablado sobre Fernando Alonso, del que ha dicho que le admira, aunque con una broma de por medio. "Se está haciendo mayor... pero sigue siendo rápido", ha comentado entre risas el neerlandés nacido en Bélgica. Además, ha confesado que elegía el coche de Alonso cuando jugaba en la PlayStation: "Me cogía su coche en la PlayStation porque siempre era el tapado del campeonato. Me gusta el estilo de Fernando".

Además, 'Mad Max' se ha referido a sí mismo, autodefiniéndose como justo y tranquilo: "Lo doy todo sobre la pista y siempre pondré difícil al resto que me adelanten, lo cual, creo que es normal. Pero, al final, siempre dejo espacio, soy justo. Me considero una persona calmada, pero que siempre quiere ganar".

El '33', por último, se ha referido al accidente que sufrió después de una maniobra de Lewis Hamilton y con todo lo que pasó después entre ambos y sus respectivos equipos: "Tras el accidente me llamó y hemos pasado página. Obviamente, no estaba contento con lo que pasó y de hecho aún no lo estoy".

