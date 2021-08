Carlos Sainz: "No me importaría ser compañero de Fernando Alonso"

Carlos Sainz no solo destaca por su rendimiento dentro de la pista, sino también por su nivel fuera de ella. El piloto español es conocido en el paddock de la Fórmula 1 por su condición de persona amable y de buen compañero. Así lo ha demostrado en todos sus años en el mundial del automovilismo más prestigioso del mundo.

Es a buena relación de compañerismo y amistad se ha acrecentado especialmente en sus dos últimas aventuras profesionales, tanto su paso por McLaren de dos años como en su actual etapa en Ferrari, donde ha dejado muy buenas sensaciones desde sus primeros días en Maranello.

La Fórmula 1 conoció enormemente el buen rollo que había entre Sainz y Lando Norris durante los meses que coincidieron en su anterior equipo. Eran habituales de las redes sociales, donde acostumbraban a subir contenidos juntos mostrando al resto su buen rollo. La escudería de la papaya también se aprovechaba de esa buena imagen que los dos corredores transmitían para tener una buena publicidad de la marca.

Carlos Sainz en el paddock Reuters

Ahora, Carlos Sainz ha concedido una entrevista para Auto Motor und Sport donde ha hablado de su condición como compañero de equipo y donde ha afirmado que, por ejemplo, no le importaría compartir garaje con su gran amigo Fernando Alonso, aunque lo ve complicado por la situación en la que se encuentran ambos en sus carreras.

"Me llevo bien con cualquier piloto. No me importaría ser compañero de equipo de Fernando. Pero, dado que estamos en diferentes etapas de nuestras carreras y pilotamos para diferentes equipos, las posibilidades de que esto ocurra son escasas".

Sainz reconoce que su actual relación con Leclerc es muy buena a pesar de que llevan muy pocos meses juntos. En el futuro espera que sea como la que tuvo con Lando Norris: "Charles es un buen tipo. Tenemos los mismos intereses y los mismos objetivos, por eso puedes tener buenas conversaciones con él y hacer deporte o jugar al ajedrez. No sólo es rápido, también muestra mucho respeto a sus compañeros".

Un verdadero compañero

Por último, el piloto español deja una reflexión importante sobre esa condición y ese estado de compartir equipo con otro corredor que además es un rival directo por sus propios objetivos. No obstante, reconoce que si no se puede tener un buen ambiente en un garaje o dentro de un equipo, se le haría muy complicado poder progresar y obtener grandes resultados para una escuadra común. Para el madrileño es clave sentir la confianza de todos, incluso la de su propio compañero, con quien pasa un montón de horas y junto al que debe hacer evolucionar su monoplaza.

Carlos Sainz Jr., en el Gran Premio de Silverston de Fórmula 1 Reuters

"No me uno a un nuevo equipo con prejuicios o animosidad hacia mi compañero de equipo, sino que entro abiertamente. Es importante disfrutar el trabajo. Cuando lo disfruto, mi rendimiento es mejor. ¿Pelearme con mi compañero? ¿Por qué debería hacerlo?".

"Eso no me hace ningún bien. Funciona mejor cuando puedes reírte de las cosas y bromear sobre las rondas de clasificación buenas y malas. Si ambos trabajamos en la misma dirección, el ambiente en el equipo es mejor y progresamos más rápido".

