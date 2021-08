La durísima caída de Alejandro Valverde que le obliga a retirarse de La Vuelta en la séptima etapa

| Oei! We wilden net het finale-alarm gaan laten loeien vanwege een aanval, maar dan schuift Valverde onderuit. Gelukkig valt hij niet de diepte in... #LaVuelta21



Live op Eurosport of stream zonder onderbrekingen via discovery+https://t.co/RG35D6zwRr pic.twitter.com/v0Xpq0yeVK