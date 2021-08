La historia de Luis: el escolta motorizado que protege a Carapaz en las carreteras de Ecuador

Todo caballero necesita un escudero. El perfil de estos últimos puede que no acapare portadas ni que disfrute el personaje de minutos de gloria, pero en los éxitos de los primeros tienen un papel muy importante. Este es el caso de Richard Carapaz y de Luis Aguas. Ciclista y policía. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el encargado de protegerle.

De las carreteras de Ecuador al cielo. Richard Carapaz consiguió imponerse en la prueba de ciclismo en ruta de los pasados Juegos Olímpicos. Un triunfo que viene ligado a una historia de sacrificio, ayudando a su familia, de orígenes muy humildes, con el ganado. La bicicleta entonces era tan solo un medio para poder llegar de un sitio a otro más rápido, pero también una manera de disfrutar.

Esto acabó convirtiéndose en un modo de vida que le ha llevado al olimpo del ciclismo y del olimpismo, pero detrás de la figura de Richard Carapaz se encuentra la de un Luis Aguas que lleva acompañándole en cada uno de sus entrenamientos a lo largo de los últimos cuatro años. Uno en bici y otro en moto para mantener al campeón a salvo en las carreteras.

Luis, el escolta motorizado que protege a Richard Carapaz en sus entrenamientos en Ecuador

Muchos ciclistas prefieren preparar las carreras en sus 'casas'. Este es el caso de Carapaz, quien entrena por su Ecuador natal. Duras jornadas sobre la bicicleta por las carreteras ecuatorianas y siempre escudándole Luis Aguas. El policía ha pasado de ser alguien que le protege de posibles peligros frente a otros automóviles que circulen por la vía.

El oficial de la Policía Nacional de Ecuador acompaña fielmente al campeón olímpico, ya sea en moto o con un coche patrulla y el resultado de tantas horas juntos es una sólida amistad. Esta bonita historia que pone una sonrisa en tiempos oscuros la ha hecho pública el propio equipo de Carapaz, Ineos Grenadiers.

"Él escolta a Richard Carapaz cuando entrena en Ecuador. Ellos han estado trabajando juntos por 4 años y Luis le da a Carapaz la seguridad de que se enfoque en el entrenamiento, sin distracciones en el camino. Ahora, ellos son también grandes amigos", señaló Ineos en su perfil oficial de Instagram.

El propio Luis Aguas se siente un privilegiado por trabajar junto a Richard Carapaz. "Más que chévere. Es un orgullo acompañar a nuestro campeón ecuatoriano. Es un privilegio andar a su lado", aseguró el policía en el vídeo publicado por Ineos Grenadiers en la citada red social.

Carapaz, agradecido

La 'Locomotora del Carchi' también habló sobre su amistad con Luis Aguas y lo que significa que le esté cuidando las espaldas: "Siempre que estoy en Ecuador él va conmigo ya sea en la moto o en el carro, sobre todo me da mucha confianza para realizar mis entrenamientos. Con Luis también hemos hecho una amistad muy bonita".

El ciclista ecuatoriano sufrió un accidente allá por el año 2014, por eso reconoce todavía más lo que significa que el agente Aguas le acompañe durante sus largas jornadas de entrenamiento, que pueden ir de las 8 a las 9 horas diarias.

Richard Carapaz con el oro olímpicos de los JJOO de Tokio 2020 Reuters

"Lamentablemente aquí en el Ecuador no tenemos conciencia de la vida sobre todo con los ciclistas y ahora gracias a la Policía Nacional tengo a Luis que me acompaña siempre a los entrenamientos. Luis es muy buena persona, no solo me ayuda en la parte de protección y eso lo valoro mucho", afirmó Richard Carapaz.

El ciclista prefiere entrenar en Ecuador por las condiciones de clima y altitud del país, pero también tiene sus contras, como valoró el policía: "Todo el mundo quiere tomarse fotos con Richard y a veces las personas se paran a media calle y es peligroso porque hay mucha afluencia de vehículos pesados porque estamos en plena frontera". Porque el ídolo ecuatoriano es Richard Carapaz, pero el héroe sin capa detrás de su éxito es Luis Aguas.

